El Manchester City entra en acción: ¿qué está pasando con el traspaso de Gakpo?

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El Manchester City entra en acción: ¿qué está pasando con el traspaso de Gakpo?

En los últimos días del mercado de fichajes de verano, el fútbol inglés vive giros inesperados y fascinantes. El delantero del Liverpool Cody Gakpo se ha convertido en el objetivo principal de dos grandes clubes de la Premier League.

El reconocido insider y periodista Mounir Boualin ha informado en redes sociales que la estrella neerlandesa de 27 años ha despertado un serio interés tanto del Tottenham como del Manchester City.

La oferta de 60 millones del Tottenham y el rechazo del Liverpool

El club londinense fue el primero en dar un paso firme, pero se encontró con la resistencia de los 'Reds':

  • Primera oferta oficial: La directiva del Tottenham ofreció al Liverpool por el extremo neerlandés 60 millones de libras esterlinas (más de 70 millones de euros aproximadamente);

  • La postura del Liverpool: La directiva del Liverpool consideró que esta cifra no se ajustaba al valor real de mercado del jugador y rechazó el traspaso de inmediato;

  • Preparando una oferta mejorada: Los 'Spurs' no tienen intención de rendirse y actualmente preparan un segundo paquete financiero con una cifra superior por Gakpo.

El Manchester Cityse une a la carrera

Lo que hace la situación aún más interesante es la inesperada intervención del Manchester City, aspirante al título:

  • El plan de Guardiola: Los 'Citizens' valoran la polivalencia de Gakpo para reforzar la competencia en las bandas y en el centro del ataque;

  • Se espera una propuesta oficial: Según fuentes, el club mancuniano planea enviar una oferta oficial y financieramente mucho más atractiva al Liverpool en los próximos días.

La decisión de Cody Gakpo y las exigencias finales del Liverpool podrían definir uno de los traspasos internos más sonados de este mercado.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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