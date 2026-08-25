¿Cómo se prepara la selección nacional de boxeo de Uzbekistán para el viaje a Japón?

A pocos días del inicio de la principal competición multideportiva del continente en 2026, los XX Juegos Asiáticos de verano, la selección nacional masculina de boxeo de Uzbekistán ha comenzado su fase de preparación final y más importante en el territorio nacional.

Desde el 23 de agosto, se ha puesto en marcha un campamento de entrenamiento integral para nuestros maestros de los guantes en la base del Centro Republicano de Preparación para Deportes Olímpicos y Paralímpicos. Esta fase de preparación continuará hasta el 1 de septiembre.

Forma física óptima y el plan de Tulkin Kilichev

Entrenador principal de la selección nacional Tulkin Kilichev El cuerpo técnico, encabezado por Tulkin Kilichev, centra sus esfuerzos en este último campamento en maximizar las capacidades funcionales de los atletas:

Táctica y técnica: Se analizan individualmente los movimientos, combinaciones rápidas y técnicas de defensa de cada boxeador según su categoría de peso;

Condición física de alto nivel: Se aplican cargas específicas para llevar a los luchadores a su pico de forma física y psicológica antes del inicio de la competición;

Apoyo integral: Los procesos médicos, de recuperación y de entrenamiento para los miembros del equipo nacional se organizan bajo estándares de alta calidad.

Nagoya 2026: Calendario de competición y movimientos de los rivales

Se esperan combates intensos en el torneo de boxeo de los próximos Juegos Asiáticos:

Fechas de los Juegos Asiáticos: XX Juegos Asiáticos de verano Del 19 de septiembre al 4 de octubre Se llevarán a cabo en la ciudad de Nagoya y la prefectura de Aichi, Japón;

Actividad de los competidores: El equipo de Kazajistán, uno de los principales rivales, celebra un gran campamento internacional de sparring del 19 de agosto al 1 de septiembre en la región de Almaty junto a los equipos de China, Inglaterra e Irak;

Punto final en Japón: Está previsto que todas las selecciones líderes, incluidos los boxeadores uzbekos, comiencen su fase de adaptación y aclimatación final directamente en Japón a principios de septiembre.

Para la selección de Uzbekistán, que mantiene su estatus de líder en el boxeo mundial, los Juegos Asiáticos de Nagoya serán el escenario para demostrar su hegemonía continental.