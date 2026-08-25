Se creó un nuevo motor NK-3 en Rusia para el cohete Voronej

La United Engine Corporation (ODK), parte de la corporación estatal rusa Rostec, presentó una maqueta a tamaño real del NK-3, un nuevo motor de cohete de combustible líquido con un empuje de 4,5 toneladas. Según ixbt.com, este dispositivo está siendo desarrollado específicamente para el futuro vehículo de lanzamiento ultraligero «Voronej», diseñado para poner en órbita pequeños satélites, siendo el primer motor nacional de esta clase. Así lo informa Ixbt.com .

Los expertos señalan que en la creación del nuevo motor se utilizan tanto reservas tecnológicas probadas como componentes diseñados desde cero. Por ejemplo, mientras que el prototipo de la cámara se basa en las soluciones de serie RD-107A utilizadas en los cohetes Soyuz, las bombas de combustible y oxidante, la turbina, el generador de gas y los componentes de automatización han sido diseñados completamente desde cero.

Características técnicas y aplicaciones

Actualmente, el diseño preliminar del motor NK-3 ha concluido y los ingenieros han pasado a la etapa de preparación de la documentación técnica de trabajo. El siguiente paso importante será la producción de motores experimentales completos y la realización de pruebas de fuego. Según el diseño final, el cohete ultraligero «Voronej» estará equipado con 13 de estos motores a la vez.

La primera etapa del cohete contará con un conjunto de 12 motores NK-3, mientras que la segunda etapa utilizará un único motor con una tobera de gran altitud adaptada para trabajar en condiciones de vacío. El motor de la segunda etapa tiene la capacidad de reiniciarse en el espacio, lo que amplía significativamente las posibilidades de alcanzar la órbita deseada.

Tecnologías de producción y perspectivas

Se planea utilizar activamente tecnologías aditivas e impresión 3D en la fabricación de las complejas piezas del cuerpo del motor. Según los representantes de ODK, este enfoque permite reducir el número de operaciones de fabricación, acelerar el proceso de prueba de la estructura y disminuir el costo final del motor.

El cliente principal de este proyecto es la empresa «3D Research and Development». Está orientada al mercado de lanzamiento de pequeños aparatos espaciales, permitiendo que los cohetes ultraligeros realicen misiones individuales sin esperar espacio como carga útil en lanzadores pesados. Dado que actualmente no existen lanzadores ultraligeros producidos en serie en Rusia, se espera que el motor NK-3 se convierta en una solución competitiva en el mercado de lanzamientos espaciales comerciales.