La mensajería nacional Max permite ahora abrir dos perfiles simultáneamente

La mensajería Max ha introducido una nueva función que permite a los usuarios utilizar varias cuentas dentro de una misma aplicación. Ahora, los propietarios de dispositivos Android pueden añadir un segundo perfil para separar cómodamente sus chats personales y laborales, alternando entre ellos sin necesidad de volver a introducir los datos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Funcionamiento y proceso de configuración

Según ixbt.com, el proceso para añadir un perfil adicional consta de pasos sencillos y no requiere mucho tiempo. Para ello, primero es necesario actualizar la aplicación a la última versión a través de RuStore. Después, basta con entrar en los ajustes de la aplicación y seleccionar la sección correspondiente.

El procedimiento para añadir una nueva cuenta incluye los siguientes pasos:

Ir a la sección «Ajustes» en la aplicación Max

Seleccionar la opción «Добавить профиль»

Introducir el número de teléfono para el segundo perfil

Introducir el código de confirmación recibido por SMS

Introducir la contraseña de autenticación de dos factores

Una vez completados todos los pasos con éxito, el nuevo perfil aparecerá en los ajustes de la aplicación y el usuario podrá activarlo cuando lo necesite.

Capacidades multiplataforma y planes futuros

Actualmente, el sistema de múltiples perfiles solo está disponible para usuarios de dispositivos Android. Sin embargo, representantes de la empresa han comunicado que en un futuro próximo se planea implementar esta comodidad en la versión web y en las versiones de escritorio de la aplicación.

Como referencia, la mensajería Max ofrece una amplia gama de funciones para la comunicación diaria. En particular, la plataforma cuenta con chats, llamadas de voz y vídeo, intercambio de mensajes de voz, transferencia de archivos de gran tamaño y funciones de transferencia de dinero.

Asimismo, dentro del servicio se están probando canales de información modernos y diversas mini-aplicaciones. Según las cifras oficiales, a principios de agosto de este año, el número total de usuarios registrados en la plataforma Max superó los 130 millones.