La mensajería nacional Max permite ahora abrir dos perfiles simultáneamente

·29·Tecnología
La mensajería nacional Max permite ahora abrir dos perfiles simultáneamente

La mensajería Max ha introducido una nueva función que permite a los usuarios utilizar varias cuentas dentro de una misma aplicación. Ahora, los propietarios de dispositivos Android pueden añadir un segundo perfil para separar cómodamente sus chats personales y laborales, alternando entre ellos sin necesidad de volver a introducir los datos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Funcionamiento y proceso de configuración

Según ixbt.com, el proceso para añadir un perfil adicional consta de pasos sencillos y no requiere mucho tiempo. Para ello, primero es necesario actualizar la aplicación a la última versión a través de RuStore. Después, basta con entrar en los ajustes de la aplicación y seleccionar la sección correspondiente.

El procedimiento para añadir una nueva cuenta incluye los siguientes pasos:

  • Ir a la sección «Ajustes» en la aplicación Max
  • Seleccionar la opción «Добавить профиль»
  • Introducir el número de teléfono para el segundo perfil
  • Introducir el código de confirmación recibido por SMS
  • Introducir la contraseña de autenticación de dos factores
Una vez completados todos los pasos con éxito, el nuevo perfil aparecerá en los ajustes de la aplicación y el usuario podrá activarlo cuando lo necesite.

Capacidades multiplataforma y planes futuros

Actualmente, el sistema de múltiples perfiles solo está disponible para usuarios de dispositivos Android. Sin embargo, representantes de la empresa han comunicado que en un futuro próximo se planea implementar esta comodidad en la versión web y en las versiones de escritorio de la aplicación.

Como referencia, la mensajería Max ofrece una amplia gama de funciones para la comunicación diaria. En particular, la plataforma cuenta con chats, llamadas de voz y vídeo, intercambio de mensajes de voz, transferencia de archivos de gran tamaño y funciones de transferencia de dinero.

Asimismo, dentro del servicio se están probando canales de información modernos y diversas mini-aplicaciones. Según las cifras oficiales, a principios de agosto de este año, el número total de usuarios registrados en la plataforma Max superó los 130 millones.

MaxAndroidMulticuentaTecnologíaNoticias
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple abandona su plan de modificar la función Hide My EmailApple abandona su plan de modificar la función Hide My EmailHoy, 19:57Apple presenta los nuevos Mac mini con chips M6 y M5 ProApple presenta los nuevos Mac mini con chips M6 y M5 ProHoy, 19:29Apple presenta sus chips más potentes, M5 Ultra y M6Apple presenta sus chips más potentes, M5 Ultra y M6Hoy, 19:21Apple presenta los nuevos modelos Mac Mini y Mac Studio con chip M6Apple presenta los nuevos modelos Mac Mini y Mac Studio con chip M6Hoy, 18:52Se creó un nuevo motor NK-3 en Rusia para el cohete VoronejSe creó un nuevo motor NK-3 en Rusia para el cohete VoronejHoy, 16:55El jefe de Roskosmos afirmó que la Luna podría convertirse en un hogar de reserva para la humanidadEl jefe de Roskosmos afirmó que la Luna podría convertirse en un hogar de reserva para la humanidadHoy, 16:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Kawasaki prepara la producción en serie de su robot cuadrúpedo Corleo
Kawasaki prepara la producción en serie de su robot cuadrúpedo Corleo