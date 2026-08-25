El jefe de Roskosmos afirmó que la Luna podría convertirse en un hogar de reserva para la humanidad

Es muy probable que la humanidad explore la Luna en el futuro y luego comience a colonizar Marte, considera el jefe de Roskosmos, Dmitri Bakanov. En su opinión, la generación actual podría ser testigo de las primeras misiones lunares, creando la infraestructura permanente necesaria para la estancia humana a largo plazo. Así lo informa Ixbt.com informa .

En una entrevista con el canal de Telegram « Yunashev LIVE », Bakanov declaró que considera la Luna no solo como un objeto científico, sino también como un refugio potencial para la humanidad en caso de desastres naturales o tecnológicos a gran escala en la Tierra. Destacó que para tal escenario es necesaria la capacidad humana de vivir de forma autónoma fuera de la Tierra.

Etapas de la exploración de la Luna y Marte

« ¿Quién sabe qué pasará en la Tierra? ¿Qué desastres tecnológicos y naturales ocurrirán? Siempre debe haber una opción de reserva a la que la humanidad pueda «mudarse». Y no hay otra opción que el espacio. La primera etapa es la Luna », señaló Dmitri Bakanov.

Según ixbt.com, la primera etapa debe ser el dominio de las tecnologías de soporte vital en la Luna. En particular, los expertos deben aprender a proporcionar a los humanos aire, agua, energía y otros recursos durante largos períodos sin el apoyo constante de la Tierra. Esto podría conducir a la creación de sistemas ecológicos cerrados más autónomos.

Rusia ya participa en proyectos relacionados con la futura infraestructura lunar. En mayo de 2025, Roskosmos y la Administración Espacial Nacional China firmaron un memorando de cooperación para la construcción de una central eléctrica para la Estación Lunar Científica Internacional.

Infraestructura espacial y perspectivas de futuro

Después de la Luna, Marte se señala como la próxima gran dirección de la exploración espacial. Al mismo tiempo, el jefe de Roskosmos reconoce que el nivel tecnológico actual aún no permite una colonización completa de otros cuerpos celestes. Según su estimación, el desarrollo de las tecnologías espaciales debería permitir finalmente la realización de tales proyectos.

Durante la conversación, el jefe de Roskosmos también comentó sobre el desmantelamiento del complejo de lanzamiento destinado a los cohetes « Soyuz » en el centro espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. Bakanov calificó la decisión de desmantelar la instalación como extraña, recordando que el complejo había asegurado decenas de lanzamientos exitosos y era una infraestructura operativa.

Sin embargo, según él, el cese de la explotación de Kourou no priva a Rusia de la posibilidad de lanzar cohetes « Soyuz ». Los cohetes de esta familia continúan despegando desde tres cosmódromos: Baikonur, Plesetsk y Vostochny, por lo que el país seguirá dependiendo de la infraestructura de lanzamiento existente.