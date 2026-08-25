Apple presenta los nuevos modelos Mac Mini y Mac Studio con chip M6

La corporación Apple ha anunciado oficialmente el nuevo Mac Mini, equipado con el procesador M6 más reciente, como parte de sus últimos desarrollos. Esta nueva generación de ordenadores destaca por su alto rendimiento y un aumento drástico en las tareas de inteligencia artificial, lo cual representa una novedad importante para los entusiastas de la tecnología y usuarios profesionales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, el modelo base del nuevo Mac Mini cuenta con 256 GB de almacenamiento interno y 16 GB de RAM, con un precio inicial de 899 dólares. El dispositivo ya está disponible para reserva, aunque se prevé que las entregas a los clientes comiencen solo a partir del 22 de septiembre.

Especificaciones técnicas y capacidades de inteligencia artificial

Según la información proporcionada por el fabricante, el nuevo modelo Mac Mini muestra resultados cuatro veces superiores en capacidades de IA en comparación con la versión M4 anterior. También se destaca que la velocidad de la memoria y las capacidades gráficas del dispositivo se han duplicado. El nuevo procesador está equipado con un CPU de 12 núcleos y un GPU de 12 núcleos, diferenciándose significativamente de los 10 núcleos de la generación anterior.

Además del chip M6, la compañía también presentó una versión más potente del Mac Mini equipada con el chip M5 Pro. Esta modificación cuenta con 512 GB de almacenamiento base y 24 GB de RAM, con un precio que comienza en 1699 dólares. El chip M5 Pro viene de serie con un CPU de 15 núcleos y un GPU de 16 núcleos, pudiendo actualizarse a un CPU de 18 núcleos y un GPU de 20 núcleos según las preferencias del usuario.

Capacidades de red y dispositivos adicionales

Ambas variantes de los dispositivos incluyen los estándares más modernos Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, así como un puerto Ethernet de 2.5 Gb. Existe la opción de sustituir el puerto de red por una versión de 10 Gb según los deseos del usuario. Todos los nuevos ordenadores Mac Mini se entregan con el sistema operativo macOS 27 y el asistente Siri AI.

Durante el último año, los dispositivos Mac Mini han ganado gran popularidad entre los entusiastas de la tecnología debido a su facilidad para ejecutar agentes de IA locales como OpenClaw y Hermes. Debido al fuerte aumento de la demanda el año pasado, estos dispositivos llegaron a venderse a precios elevados en plataformas como eBay.

Cabe señalar que, en el marco de esta presentación, Apple también mostró los nuevos modelos Mac Studio que funcionan con los chips M5 Max y M5 Ultra. Estos dispositivos se lanzarán al mercado con precios que comienzan en 2499 dólares y 5499 dólares, respectivamente.