Apple presenta los nuevos Mac mini con chips M6 y M5 Pro

Apple ha actualizado significativamente su familia de ordenadores de escritorio compactos al presentar la nueva generación de Mac mini. Según Ixbt.com, estos dispositivos están equipados con procesadores y núcleos gráficos más potentes, interfaces de red modernas y el sistema operativo macOS 27 Golden Gate, que incluye capacidades de IA. Presentados en un nuevo chasis compacto de aluminio, el precio inicial es de 900 $ para la versión con chip M6, mientras que los modelos basados en M5 Pro comienzan en 1700 $. Se ofrece un descuento de 100 $ para estudiantes y personal docente. Así lo informa Ixbt.com señala .

Características técnicas principales y capacidades del Apple M6

El chip Apple M6 base cuenta con un procesador de 12 núcleos y una GPU de 12 núcleos, lo que supone dos núcleos más que la generación anterior. Gracias a la presencia de «aceleradores neuronales» dedicados en cada núcleo gráfico, Apple anuncia una mejora de hasta cuatro veces en tareas de IA y el doble de velocidad gráfica en comparación con el Mac mini M4. El rendimiento de la CPU ha aumentado un 40 %. El ancho de banda de la memoria unificada es de 170 GB/s, con 16 GB en configuración estándar y hasta 32 GB en la capacidad máxima.

Según las pruebas internas de la empresa, el Mac mini basado en M6 procesa solicitudes de grandes modelos de lenguaje (LLM) en LM Studio 4,8 veces más rápido que la generación M4 y 13,5 veces más rápido que los dispositivos M1. Los cálculos en Microsoft Excel son hasta 1,5 veces más rápidos, y el rendimiento en el juego Cyberpunk 2077 con ray tracing se ha duplicado.

Modificación avanzada con chip M5 Pro y opciones de conectividad

Diseñada para tareas más exigentes y profesionales, la versión M5 Pro cuenta con hasta 18 núcleos de CPU y una GPU de 20 núcleos con ray tracing por hardware de tercera generación. En este modelo, la memoria unificada máxima alcanza los 64 GB con un ancho de banda de 307 GB/s. Según Apple, esta versión es ideal para ejecutar localmente grandes modelos de IA, desarrollo de aplicaciones, gráficos 3D, cálculos científicos y edición de vídeo ProRes RAW.

También se han dado pasos significativos en cuanto a capacidades de red y periféricos. Ambos nuevos modelos de Mac mini están equipados con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y una interfaz Ethernet de 2,5 Gbps en la versión base. El panel frontal incluye dos puertos USB-C y una salida de audio de 3,5 mm. El Mac mini con chip M6 tiene tres puertos Thunderbolt 4, mientras que la versión M5 Pro incluye tres puertos Thunderbolt 5 más rápidos. También dispone de puertos HDMI y Ethernet, y el Thunderbolt 5 permite conectar varios Mac mini entre sí para trabajar en modelos de IA locales masivos.

Los dispositivos funcionan bajo macOS 27 Golden Gate con el nuevo asistente Siri AI. La IA puede acceder al contenido de los mensajes, correos electrónicos y fotos del usuario, está integrada con Spotlight y ofrece la función Visual Intelligence, que permite realizar preguntas sobre la información que aparece en pantalla. Los pedidos anticipados para los nuevos Mac mini ya están abiertos y las entregas están programadas para comenzar el 22 de septiembre.