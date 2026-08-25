Acuerdo con el City: Romano revela la decisión de la estrella del Chelsea

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Acuerdo con el City: Romano revela la decisión de la estrella del Chelsea

En la recta final del mercado de fichajes de verano, uno de los movimientos internos más importantes de la Premier League está a punto de concretarse. El insider más fiable del fútbol mundial, Fabrizio Romano informa que el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández ha dado su visto bueno para continuar su carrera en Manchester City».

El centrocampista argentino de 25 años ha aceptado la propuesta de los «Citizens» y ha llegado a un acuerdo sobre los términos personales.

Turno para que Chelsea reciba la oferta

Tras el «luz verde» del jugador, los acontecimientos entran en la fase de negociaciones oficiales:

  • Preparando la oferta oficial: La directiva del Manchester Cityestá preparando los documentos finales para presentar una oferta formal en la mesa de los londinenses;

  • Contrato a largo plazo: El contrato actual de Enzo Fernández con el Chelsea es válido hasta el verano de 2032 . Esto significa que el club de Manchester deberá realizar una inversión financiera seria para el traspaso;

  • Del Benfica a Londres: Recordemos que la estrella argentina llegó a Stamford Bridge procedente del Benfica de Lisboa por una cifra récord.

Las estadísticas de Enzo en Londres

Campeón del Mundial 2022 y mejor jugador joven con Argentina, Fernández ha sido uno de los líderes en el centro del campo de los «Blues»:

  • 54 partidos: Ha disputado un total de 54 partidos oficiales en todas las competiciones con el Chelsea;

  • Productividad: En estos encuentros, el centrocampista ha marcado 15 goles y ha dado 7 asistencias .

Marescay su deseo de fortalecer la creatividad y el control del balón en el medio campo convierten el fichaje de Enzo Fernández en el tema más candente del verano.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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