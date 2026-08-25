¿Dónde se guarda la receta secreta de 140 años de una famosa bebida?

La receta original de uno de los refrescos más famosos del mundo sigue siendo un secreto. Para proteger la famosa fórmula de miradas indiscretas, la empresa la guarda en una caja fuerte especial con un sistema de seguridad de alto nivel.

Según informes de medios internacionales, la receta secreta se guarda en una caja fuerte altamente protegida en un museo de Atlanta, Estados Unidos. Los visitantes del museo pueden conocer la historia de la bebida y los misterios que rodean su famosa fórmula. Sin embargo, el original de la receta nunca ha sido revelado al público en su totalidad.

Esta fórmula fue creada en 1886 por el farmacéutico Dr. John S. Pemberton. Inicialmente, la receta no estaba escrita y muy pocas personas conocían su composición. Más tarde, en 1892, los derechos de la bebida fueron adquiridos por otros propietarios.

En 1919, cuando un grupo de inversores compró la empresa, la fórmula secreta se utilizó como garantía para un préstamo bancario. Por ello, la receta fue depositada en una caja fuerte segura en Nueva York.

Una vez que el préstamo fue pagado en su totalidad, la receta fue trasladada de regreso a Atlanta en 1925. Allí, la fórmula permaneció en una caja fuerte bancaria durante 86 años.

Posteriormente, una de las recetas más misteriosas del mundo fue trasladada a su actual lugar de exhibición de alta seguridad. Así, aunque han pasado casi 140 años, la fórmula original de la famosa bebida sigue siendo uno de los secretos más valiosos de la compañía.