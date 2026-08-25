Lamine Yamal ha comenzado a vivir con su novia

Se informa que una nueva etapa ha comenzado en la relación entre el jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, y su novia, Alex Padilla. Se ha dado a conocer que la pareja ha comenzado a vivir bajo el mismo techo. Así lo informó la periodista Sandra Aladro.

La periodista señala que la influencer Alex Padilla se ha mudado a la casa donde reside la estrella de la selección española, Lamine Yamal. Según Aladro, Padilla dejó su hogar en Talavera de la Reina para decidir vivir con el futbolista.

«Dejó su casa en Talavera de la Reina para irse a vivir con Lamine. Están muy felices. Ella conoce a toda la familia de Lamine y los invitó a una fiesta de cumpleaños. Está locamente enamorada», declaró Aladro en el programa «Vamos a Ver».

Actualmente, Yamal reside en la antigua residencia de Gerard Piqué y Shakira. Según la periodista, esta casa es una amplia propiedad con capacidad para albergar a varias familias.

«Esta casa está diseñada para alojar a varias familias. Cada día viene de visita un primo u otro pariente. Su objetivo es, probablemente, reunir a todos sus seres queridos a su alrededor», explicó Aladro.

De esta manera, han circulado noticias sobre el avance en la relación entre Yamal y Alex Padilla. Sin embargo, estos datos se basan en las declaraciones de la periodista.

Como dato adicional, Lamine Yamal fue el jugador con la calificación más baja de su equipo en el primer partido de la nueva temporada de La Liga con el FC Barcelona.