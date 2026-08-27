Samsung presenta sus nuevos monitores Odyssey

La empresa surcoreana Samsung ha presentado al público su nueva generación de monitores de juego Odyssey. Según Ixbt.com, entre los nuevos dispositivos se incluyen modelos avanzados con frecuencias de actualización récord y soluciones de gran formato, diseñados para captar la atención del mundo de los eSports y de los usuarios profesionales. Así lo informa Ixbt.com .

Entre los dispositivos presentados recientemente, el modelo Odyssey G6 G60H destaca claramente por sus especificaciones técnicas. Basado en un panel IPS de 27 pulgadas, este dispositivo supera las cifras anunciadas en las presentaciones iniciales, ofreciendo una frecuencia de 1100 Hz en resolución HD. Cabe destacar que, gracias a las capacidades únicas del monitor, es posible alcanzar los 600 Hz incluso en el formato 1440p de alta resolución.

Pantalla ancha y modelos QD-OLED de alta tecnología

Otro dispositivo destacable de la gama es el Odyssey OLED G9, equipado con un panel masivo en formato 32:9 con tecnología QD-OLED Penta Tandem. El monitor funciona a una frecuencia de 360 Hz en su resolución nativa de 5120x1440 píxeles. Sin embargo, existe la posibilidad de aumentar la frecuencia de cuadros hasta 720 Hz reduciendo la resolución a 2560x720 píxeles.

No obstante, cabe señalar que en este modo la densidad de píxeles es de solo 54 píxeles por pulgada, la mitad del promedio del mercado. Al mismo tiempo, el modelo Odyssey OLED G8 con panel QD-OLED de 32 pulgadas también admite tres modos de funcionamiento. Los usuarios pueden elegir entre frecuencias de 360, 520 o 680 Hz en resoluciones 4K, 2K y Full HD respectivamente.

Pantalla masiva y curva con formato clásico

El fabricante ha prestado especial atención al modelo Odyssey OLED G7 en esta nueva línea. A diferencia de las tendencias actuales, este dispositivo destaca por su enorme panel de 42 pulgadas en formato clásico 16:9. Es importante destacar que esta pantalla tan grande tiene un radio de curvatura de 1000R, lo que garantiza una inmersión profunda durante el juego.

La frecuencia de cuadros de este modelo está fijada en 165 Hz, destinado a jugadores que priorizan la calidad de imagen, el tamaño y la comodidad de una pantalla curva sobre una velocidad ultra alta. Se espera que esta amplia gama presentada por Samsung intensifique la competencia en el mercado de monitores de juego en el futuro.