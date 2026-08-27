SpaceX cargó con éxito la nave Starship que flotaba en el océano en un buque especial

Según Ixbt.com, SpaceX anunció la finalización de una operación única para recuperar el prototipo Starship S40, que amerizó inesperadamente durante un vuelo de prueba y estuvo flotando en el océano durante casi un mes. Este exitoso rescate es fundamental para mejorar los futuros modelos de naves espaciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se sabe que la nave espacial ya ha sido cargada en un buque semisumergible especial, que será transportado a la base Starbase en Texas tras un largo viaje por mar. Como se señaló en la cuenta oficial de la compañía en la red social X, a pesar de las condiciones difíciles, los especialistas cumplieron plenamente con las tareas asignadas.

Una inspección única en medio del océano

Uno de los aspectos más notables de la operación de rescate tuvo lugar en las aguas cercanas a la Isla de Navidad. Mientras la nave espacial flotaba, los ingenieros de SpaceX se acercaron y realizaron inspecciones directamente sobre el agua durante varios días.

Los expertos no solo examinaron el casco de la nave, sino que también recolectaron muestras especiales de su escudo térmico, una parte esencial. Esto permitió evaluar con precisión las cargas que experimentó el aparato al entrar en las capas atmosféricas.

Los representantes de la compañía destacan que el volumen de datos únicos obtenidos contribuirá enormemente al desarrollo y diseño más rápido y seguro de las futuras naves Starship.

El trabajo de los especialistas al aire libre, directamente sobre el Starship en el océano, se convirtió en uno de los eventos más interesantes en la historia de la astronáutica, permitiendo a los ingenieros probar la estructura de la nave en condiciones reales.