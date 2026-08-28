El iPhone 17 Pro sobrevive a una caída desde la estratosfera

Las tecnologías modernas demuestran sus capacidades no solo a través de la comodidad diaria, sino también mediante pruebas extraordinarias. Según ixbt.com, el fabricante de accesorios de protección Rhinoshield ha realizado uno de los experimentos más extremos en la historia de los smartphones, entrando en el Libro Guinness de los Récords. Durante la prueba, un iPhone 17 Pro fue lanzado desde una altitud de unos 30 kilómetros hacia la superficie terrestre y permaneció totalmente funcional. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta prueba única se organizó el 24 de junio de este año en el centro espacial Esrange en Suecia. El proyecto se llevó a cabo en colaboración entre Rhinoshield y la empresa británica Sent Into Space, especializada en el sector aeroespacial. Los expertos utilizaron un globo estratosférico especial para elevar el smartphone, alcanzando una altitud de 30 607 metros.

Prueba de vuelo en condiciones extremas

A pesar de que la temperatura en las capas inferiores de la estratosfera desciende entre -40 y -60 grados y la presión atmosférica es solo el uno por ciento de la del nivel del mar, el smartphone fue lanzado sin ningún sistema de calefacción adicional ni carcasa especial. Allí, el dispositivo grabó imágenes de la Tierra antes de ser separado remotamente del globo para entrar en caída libre.

El proceso de descenso duró unos 25 minutos y el dispositivo impactó contra el terreno a gran velocidad. Localizar la carga útil, equipada con un sistema GPS y un mecanismo de control remoto, fue una de las etapas más complejas. Encontrado en una zona de difícil acceso en Suecia, el smartphone fue inspeccionado minuciosamente por representantes del Libro Guinness de los Récords.

Capacidades del sistema de protección Rhinoshield AirX

La carcasa del dispositivo no sufrió daños

Se confirmó que el smartphone funciona perfectamente

Las funciones de llamada, fotografía y encendido se mantienen intactas

Las inspecciones revelaron que el iPhone 17 Pro conservó todas sus funciones. Los expertos explicaron que la supervivencia del dispositivo ante tal presión e impacto se debió a su funda protectora especial, Rhinoshield AirX. Este accesorio se basa en un sistema multicapa que incluye amortiguación por aire, una estructura interna flexible y cámaras de descompresión.

Este récord confirma una vez más la alta resistencia de los dispositivos móviles y sus accesorios de protección. Esta prueba exitosa demuestra que las soluciones tecnológicas modernas pueden proteger dispositivos costosos incluso en entornos cercanos a las condiciones espaciales.