Cole Palmer afirma haber encontrado libertad bajo Xabi Alonso

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Cole Palmer afirma haber encontrado libertad bajo Xabi Alonso

El centrocampista del Chelsea, Cole Palmer, reveló que está logrando desplegar su verdadero potencial bajo la dirección del nuevo entrenador Xabi Alonso. El internacional inglés destacó que la libertad táctica de esta temporada contrasta drásticamente con las restricciones de años anteriores, aludiendo al estilo de trabajo de los antiguos técnicos. Así lo informa Goal.com informa .

Según Sky Sports, el Chelsea ganó 3-2 contra el Fulham el lunes, partido en el que el jugador de 24 años fue nombrado el mejor del encuentro. Cole Palmer no solo marcó un gol espectacular, sino que también lideró varias estadísticas clave durante el juego.

Libertad en el campo y cambios tácticos

Durante el partido, Palmer realizó cinco disparos, completó cinco regates exitosos, ganó diez duelos y tocó el balón nueve veces dentro del área rival. El centrocampista, que culminó una jugada iniciada por João Pedro, afirmó que es Xabi Alonso quien le permite moverse con libertad en el campo.

Según Palmer, el técnico español le pide que rompa con las líneas tácticas rígidas y los esquemas preestablecidos para moverse libremente por el terreno de juego, recibir el balón y mostrar creatividad. El jugador recordó que bajo los anteriores entrenadores Enzo Maresca, Liam Rosenior y Callum McFarlane, tales movimientos se consideraban zonas de riesgo y estaban prohibidos.

Las dificultades de la temporada pasada

Estos cambios positivos bajo Xabi Alonso suponen un paso importante tras una temporada pasada difícil para el jugador. Debido a una lesión en la ingle que le hizo perderse 11 partidos, el jugador de 24 años vio cómo su cuenta goleadora en la Premier League caía a 10, a pesar de que sus registros anteriores fueron de 22 y 15 goles.

Actualmente, Cole Palmer no oculta que está recuperando su brillante forma anterior y que la confianza de Xabi Alonso le ha dado alas. Se espera que la libertad e inspiración de la estrella inglesa aporten una gran ventaja al Chelsea en los próximos partidos importantes del equipo.

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Jahongir Tursunov
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