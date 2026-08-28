El nuevo «ayudante» de los constructores: ¿Cómo se convirtió un gatito en una sensación?

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El nuevo «ayudante» de los constructores: ¿Cómo se convirtió un gatito en una sensación?

Una conmovedora historia ocurrida en una obra de construcción en Leavittsburg, Ohio, ha emocionado a los usuarios de las redes sociales. Un pequeño gatito, encontrado por casualidad dentro de maquinaria pesada, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el «empleado» más querido de la empresa constructora.

Chase Guello, director de operaciones de «RiverReach Construction», inspeccionaba una excavadora pesada durante una jornada laboral cuando vio a un frágil gatito amarillo atrapado en el compartimento del motor de la máquina.

Un salvador nombrado en honor a la excavadora

Aunque los trabajadores inspeccionaron minuciosamente la zona, no pudieron encontrar a la madre del gatito ni a sus hermanos:

  • Un nombre simbólico: El equipo bautizó a esta pequeña criatura con el nombre de la marca de la excavadora donde fue encontrado: «Komatsu» (apodo Sue);

  • Dos semanas de cuidados y una nueva familia: Tras recibir cuidados temporales durante las dos primeras semanas, Sue fue entregado a la familia de Jared, un mecánico de la empresa;

  • Un futuro miembro del equipo: «Cuando crezca, vendrá a trabajar con Jared y se convertirá en el “gato supervisor” oficial de nuestro taller», comenta Chase Guello en una entrevista con el canal local WJW-TV.

La atención del gigante «Komatsu»: ¡Chaleco y casco personalizados!

El rescate del gatito y sus fotos en la obra se volvieron virales en Internet, acumulando millones de visitas:

  • Un regalo especial de la sede central: Este conmovedor video también llamó la atención de la dirección de la corporación internacional de maquinaria pesada «Komatsu»;

  • El look de un verdadero constructor: La empresa envió como regalo un pequeño casco de protección amarillo y un chaleco reflectante de constructor, hechos a medida para el pequeño Sue.

Ahora, con su equipo de protección personal, Sue se prepara para cumplir con sus «deberes laborales» en el taller.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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