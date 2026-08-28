Pierre Sage llama genio a Rayan Cherki

Antes de la próxima jornada de la Premier League, el entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage, expresó una alta opinión sobre el centrocampista del Manchester City, Rayan Cherki, reconociéndolo como un verdadero genio. Según Goal.com, el técnico francés destacó el inmenso potencial y las capacidades de su antiguo pupilo antes del enfrentamiento. Esto es lo que informa Goal.com informa .

Como es sabido, Pierre Sage trabajó anteriormente con Rayan Cherki en el Olympique de Lyon y siguió su talento de cerca. El jugador se trasladó al equipo del Etihad Stadium en 2025 por 35,4 millones de libras esterlinas. En su primera temporada con el Manchester City, se convirtió en una figura clave, registrando 10 goles y 15 asistencias.

En el inicio de la nueva temporada, Cherki demostró que se encuentra en una forma excelente. Tras entrar como suplente contra el Bournemouth, el jugador francés dio dos asistencias decisivas, guiando a su equipo a una victoria por 2-1. Esto demostró una vez más su peligrosidad ante la portería rival.

El reconocimiento del antiguo mentor

En la rueda de prensa previa al partido, Pierre Sage recordó el pasado, destacando que al inicio de la carrera de Cherki, muchos dudaban de su éxito. Sin embargo, el entrenador recordó que siempre creyó en su talento y le dijo que podría mostrar sus capacidades en el contexto adecuado.

«Muchos pensaban que no tendría éxito en su carrera, pero yo tenía una opinión diferente», dijo Sage. El técnico añadió que Rayan entiende muy bien la línea de ataque en el campo y que apenas necesita instrucciones al respecto, ya que el jugador siente el juego mejor que el propio entrenador.

Tareas tácticas antes del partido

Antes del encuentro en el Selhurst Park, el entrenador del Crystal Palace considera que la única forma de detener a Rayan Cherki es evitar que le lleguen balones. Porque una vez que recibe el esférico, el jugador es capaz de realizar acciones que el rival ni siquiera imagina. El entrenador incluso bromeó sobre su nivel, declarando con asombro: «¿Quizás es un dios?»

Recordemos que el Crystal Palace perdió 2-0 ante el Everton en la primera jornada. Recibir a un equipo grande como el Manchester City ante su afición será una prueba seria para los defensas londinenses. Lograr un resultado positivo antes del parón internacional es crucial para que el Crystal Palace mejore su posición en la tabla.