El reloj inteligente Huawei Watch GT 7 Pro sale a la venta en China

Según el portal Ixbt.com, Huawei ha iniciado oficialmente la comercialización de su nuevo dispositivo insignia, el reloj inteligente Huawei Watch GT 7 Pro, en el mercado chino. Combinando alta tecnología y durabilidad, este gadget destaca por sus capacidades avanzadas y su autonomía de larga duración, aspectos fundamentales para los usuarios modernos en su vida cotidiana. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo dispositivo se ofrece a los compradores en tres atractivos colores: Pine Green, Wild Yellow y Carbon Black. Aunque el precio oficial del reloj en China es de 2688 yuanes, es posible adquirirlo por 2285 yuanes aplicando los subsidios gubernamentales vigentes.

Diseño robusto y pantalla brillante

El modelo Huawei Watch GT 7 Pro destaca por estar fabricado con materiales de alta calidad. Su carcasa está hecha de aleación de titanio de grado aeroespacial y cerámica nanocristalina. La pantalla está protegida por un cristal de zafiro resistente a condiciones de uso exigentes.

El gadget está equipado con una pantalla de alta calidad de 1,47 pulgadas. El brillo máximo de la pantalla alcanza los 3000 nits, lo que permite leer la información sin dificultades incluso en exteriores bajo luz solar directa.

Autonomía impresionante y modos deportivos

Según la información presentada, una de las características principales de este nuevo reloj inteligente es su autonomía de nivel récord. En modo de bajo consumo, el dispositivo puede funcionar hasta 21 días sin necesidad de carga. En modo de uso normal, esta cifra es de 12 días. Además, con el GPS activo para correr en montaña o en condiciones difíciles, la batería dura hasta 51 horas.

Para los amantes de un estilo de vida activo, el dispositivo se ha enriquecido con tres nuevos modos deportivos especiales, lo que permite un control más eficaz de diversos tipos de entrenamiento.

Monitoreo integral de la salud

El Huawei Watch GT 7 Pro está equipado con un conjunto avanzado de sensores médicos y biológicos. Entre ellos, el reloj incluye sensores de frecuencia cardíaca (ChSS) y de saturación de oxígeno en sangre (SpO2), así como un sistema de registro de electrocardiograma (EKG).

El sistema analiza el estado del organismo de forma integral, teniendo en cuenta la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el estado de ánimo y las calorías consumidas. Basándose en estos datos, se evalúa el estado general de recuperación.

Los expertos señalan que el modelo Huawei Watch GT 7 Pro ya ha debutado con éxito en el mercado chino y se espera que llegue al mercado internacional la próxima semana.