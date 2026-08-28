El Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max se convierte en el smartphone más autónomo

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El Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max se convierte en el smartphone más autónomo

Según Ixbt.com, el nuevo buque insignia de Xiaomi con una batería de gran capacidad está causando sensación en el mercado. Equipado con una batería de 10 000 mAh, el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max estableció un récord absoluto en las pruebas de laboratorio del famoso canal de YouTube PhoneBuff, convirtiéndose en el smartphone más autónomo de la historia. Así lo informa Ixbt.com. informa.

Tras haber sido probado por los expertos de GSM Arena, este dispositivo ha captado ahora la atención de los autores de PhoneBuff. Como es habitual, todos los dispositivos fueron sometidos a pruebas rigurosas mediante un manipulador robotizado especial, lo que excluye el factor humano y garantiza la imparcialidad de los resultados.

Resultados de las pruebas y competidores

Para la comparación, se incluyeron en las pruebas los modelos Reno16 F, Galaxy A57 y iPhone 17. Sin embargo, ninguno de estos dispositivos pudo competir con el buque insignia de Xiaomi en cuanto a capacidad de batería. No obstante, esta comparación dejó claro el panorama actual del mercado de smartphones.

Desde el inicio del proceso de prueba, el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max tomó una clara ventaja, superando a sus competidores. Según los resultados finales, el dispositivo de Xiaomi pudo funcionar de forma continua durante 19 horas y 35 minutos en modo de prueba activo.

A modo de comparación, los resultados de los otros participantes en las pruebas fueron mucho más modestos:

  • El modelo Reno16 F resistió unas 10 horas
  • El dispositivo Galaxy A57 mantuvo su funcionamiento durante unas 12 horas
  • El iPhone 17 alcanzó la marca de las 14 horas

Nuevo récord y resultados futuros

De este modo, el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max se ha convertido en el smartphone de mayor duración jamás probado en la historia del canal PhoneBuff. El dispositivo no solo destronó al anterior líder, el OnePlus 15, sino que superó al antiguo récord por un margen considerable.

Al mismo tiempo, los expertos añadieron una pequeña nota: los creadores del canal aún no han tenido tiempo de probar todos los modelos alternativos con baterías gigantes que han aparecido en el mercado en los últimos meses. Sin embargo, el resultado obtenido por la batería de 10 000 mAh ha establecido un nuevo estándar en eficiencia energética y autonomía en el mundo de la tecnología móvil.

XiaomiRedmi Note 17 Pro MaxPhoneBuffSmartphoneBatería
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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