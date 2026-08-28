En Villena, España, unos ladrones robaron una gran parte del famoso « Tesoro de Villena », perteneciente a la Edad del Bronce, en solo cuatro minutos.

El incidente ocurrió la mañana del 27 de agosto. La alarma del museo se activó a las 5:20, pero los ladrones abandonaron el edificio cuatro minutos después. Las autoridades consideran que el robo fue ejecutado de forma muy rápida y profesional.

El « Tesoro de Villena » fue descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler, y sus piezas tienen casi 3000 años de historia. La colección es considerada uno de los conjuntos de oro más importantes de la Edad del Bronce en Europa.

Algunas piezas están hechas no solo de oro, sino también de plata y hierro meteórico raro. El valor histórico del tesoro robado es incalculable. Actualmente, la policía busca a los criminales y a las piezas desaparecidas.