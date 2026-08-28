Un pato robot de 400 dólares se mueve por casa y transporta objetos

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Un pato robot de 400 dólares se mueve por casa y transporta objetos

En el campo de la IA, Hugging Face presentó un robot inusual llamado Microduck. El pequeño robot se asemeja a un pato y puede moverse de forma autónoma por la habitación.

Microduck puede levantar varios objetos con su pico, levantarse después de caerse e incluso moverse sobre ruedas. Es posible enseñar al robot nuevos movimientos y diversos «trucos».

Mide 25 centímetros de altura y cuenta con 15 motores, una cámara, LiDAR y sensores de seguimiento de movimiento. Microduck puede levantar objetos ligeros de hasta 800 gramos.

El precio inicial del robot es de 399 dólares, es decir, aproximadamente 400 dólares. Microduck es de código abierto, lo que permite a los usuarios reprogramarlo y enseñarle nuevas habilidades.

La función principal de este pequeño «pato inteligente» no es realizar tareas domésticas pesadas, sino ser una plataforma divertida para experimentar con la robótica y la IA.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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