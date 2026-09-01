SpaceX planea lanzar satélites Starlink V3 a órbita con Starship por primera vez

Uno de los proyectos más ambiciosos de la industria aeroespacial, el sistema espacial Starship de SpaceX, se prepara para realizar su primer vuelo orbital en la historia y transportar la nueva generación de satélites Starlink V3 al espacio. Según ixbt.com, la compañía ha presentado una solicitud oficial ante la Federal Communications Commission (FCC) de EE. UU. sobre el uso de radiofrecuencias durante la próxima misión. Tal como informa Ixbt.com lo comunica.

Basándose en los parámetros del documento, se puede suponer que esta misión tendrá el estatus de una prueba orbital real. La intriga principal radica en la carga útil, ya que se planea desplegar satélites Starlink V3 en la órbita terrestre baja. Si los planes se mantienen, Starship no solo demostrará el funcionamiento de su sistema, sino que cumplirá su primera misión real de entrega de carga al espacio.

Satélites Starlink V3 de nueva generación y planes futuros

Cabe recordar que en el vuelo de prueba anterior, aunque se lanzaron satélites, estos no alcanzaron la órbita y se quemaron en la atmósfera, lo cual formaba parte del plan de vuelo. Sin embargo, esta vez la situación es más seria: SpaceX tiene como objetivo entregar con éxito los dispositivos Starlink V3 de nueva generación utilizando Starship.

La compañía había presentado previamente una solicitud ante la FCC para lanzar una constelación total de 100 000 unidades de este tipo. Debido a sus grandes dimensiones y peso, estos satélites de nueva generación requieren ser lanzados mediante cohetes Starship, ya que los cohetes Falcon 9 tradicionales no son adecuados para esta tarea.

Futuros vuelos semanales y misiones lunares

Según Jared Isaacman, representante de la NASA, a partir de 2027, los lanzamientos de prueba de este inmenso sistema de transporte podrían realizarse casi cada semana. Esto aumentará drásticamente la frecuencia de los vuelos espaciales y llevará el ritmo de la exploración espacial humana a un nuevo nivel.

Asimismo, SpaceX está desarrollando activamente una versión lunar especial de la nave Starship para futuras misiones dentro del programa Artemis. Recientemente, la compañía completó con éxito una prueba masiva al encender simultáneamente los 33 motores Raptor del propulsor Super Heavy.