El Xiaomi 18 Pro Max contará con una nueva cámara de alta resolución

Xiaomi, uno de los líderes en el mercado de smartphones, se prepara para llevar las capacidades de fotografía móvil a un nuevo nivel con su próximo dispositivo insignia. Según las últimas noticias del mundo de la telefonía, el esperado Xiaomi 18 Pro Max estará equipado con un sistema de cámara avanzado y único. Se espera que esta novedad sea un paso importante para los entusiastas de la fotografía móvil. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según el medio Ixbt.com y el conocido insider chino Smart Pikachu, el futuro flagship será el primer dispositivo en contar con un sensor principal de 200 MP basado en la tecnología Lofic. Esta tecnología permite mejorar significativamente la calidad de la imagen y el procesamiento de la luz. Como resultado, los usuarios podrán obtener fotos nítidas y ricas en detalles en cualquier condición.

Procesamiento de estilo alemán

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es su estilo de procesamiento visual. El insider señala que la cámara del nuevo smartphone se basa en un mecanismo de procesamiento de imágenes de estilo alemán. Este enfoque ayuda a mantener la naturalidad y la estética profesional durante la captura.

Además, la cámara incorpora una función de procesamiento de color adaptativo basada en IA. Este sistema está configurado especialmente para que las fotos estén listas para ser compartidas en redes sociales o archivadas sin necesidad de edición adicional. Esto ahorra tiempo a los usuarios y garantiza resultados universales.

Capacidades de la IA

En el mundo de la tecnología moderna, el papel de la IA crece día a día y Xiaomi ofrece soluciones avanzadas en este ámbito. Las redes inteligentes y las tecnologías en la nube sirven para ampliar aún más las capacidades de la cámara del dispositivo.

Se informa que Xiaomi utiliza un gran modelo de IA en la nube en colaboración con Leica. Al mismo tiempo, se instalará un modelo de IA local que funciona directamente en el smartphone. La sinergia de estos dos sistemas permite un procesamiento rápido de datos y ofrece los mejores resultados.

Por ahora, no se han revelado todos los secretos de la serie Xiaomi 18, y los expertos esperan que aparezca más información a medida que se acerque la presentación oficial. Este flagship creará sin duda un entorno competitivo serio en el mercado de la tecnología móvil.