El seleccionador de España, Luis de la Fuente, elogió al centrocampista Rodri tras su traspaso del Manchester City al FC Barcelona. El técnico nacional comparó a su mediocentro con Lionel Messi, expresando su confianza en su fácil adaptación a cualquier equipo. Este traspaso ha sido uno de los más sonados e importantes de 2026. Según Goal.com informa .

En una entrevista con Radio Marca, Luis de la Fuente destacó la importancia de Rodri no solo a nivel de selección, sino también en su club. El técnico señaló que el jugador no tendría dificultades para adaptarse al nuevo campeonato, destacando que su alto nivel encaja en cualquier sistema táctico. Según él, el centrocampista es el mejor jugador del mundo en su posición.

Sobre el prestigio creciente del campeonato español

El fichaje de Rodri por el club catalán es un gran acontecimiento para el campeonato nacional. De la Fuente expresó su satisfacción por ver a jugadores de talla mundial jugando en La Liga española. En su opinión, el regreso de estrellas españolas de este nivel a su país eleva la calidad del torneo y aumenta la competitividad.

Asimismo, el entrenador expresó su deseo de que otros futbolistas españoles que juegan en el extranjero regresen a los clubes de su país para demostrar su gran potencial. Se destacó que esto tendría un impacto positivo no solo en los clubes, sino en el futuro del fútbol español en su conjunto.

El fin de la carrera internacional de Lionel Messi

Durante la charla, Luis de la Fuente también habló sobre Lionel Messi, quien recientemente puso fin a su carrera con la selección argentina. Cabe recordar que la final de la Copa del Mundo 2026 enfrentó a España y Argentina, siendo este partido el último del legendario delantero con la Albiceleste.

El seleccionador español valoró la inmensa contribución de Messi al fútbol mundial y su legado imperecedero. Afirmó que no hace falta esperar años para valorar los logros de un jugador tan grande, ya que su estatus legendario es evidente para todos y seguirá siendo siempre un símbolo de gratitud para los aficionados al fútbol.