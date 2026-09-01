La bandera de Uzbekistán se proyectó en la torre Azadi de Teherán (vídeo)

Con motivo del 35º aniversario de la independencia de la República de Uzbekistán, se celebró un acto simbólico en Teherán, la capital de Irán. La famosa torre Azadi se iluminó con los colores de la bandera uzbeka, creando una escena que refleja las relaciones amistosas entre ambos países.

La colorida iluminación de la torre en el cielo nocturno de Teherán ofreció un espectáculo impactante que ha captado la atención en las redes sociales.

La torre Azadi con los colores de Uzbekistán

La torre Azadi, uno de los símbolos principales de Teherán, se iluminó con los colores característicos de la bandera uzbeka por la fiesta de la independencia: azul, blanco y verde, con las franjas rojas que los separan.

En la fachada nocturna de la torre se observan los símbolos de la bandera nacional de Uzbekistán proyectados sobre la estructura arquitectónica.

35º aniversario de la independencia de Uzbekistán

En 2026 se celebra el 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán.

Es tradición que las misiones diplomáticas, organizaciones internacionales y países socios celebren diversos actos en el extranjero con motivo de la fecha de la independencia.

La iluminación en Teherán fue también un símbolo de la atención que recibe la fiesta nacional de Uzbekistán en el extranjero.

¿Qué otros símbolos aparecen en la imagen?

La proyección sobre la torre muestra, además de los colores principales de la bandera uzbeka, imágenes de estrellas y una media luna.

En particular, la armonía de los colores blanco y verde, junto con el fondo azul en la parte superior, dieron al edificio una apariencia simbólica vinculada a la bandera nacional uzbeka.

La iluminación de la famosa torre en el centro de Teherán con los colores de Uzbekistán fue una felicitación simbólica única por la independencia del país.

« Azadi » — uno de los símbolos famosos de Teherán

La torre Azadi es uno de los monumentos arquitectónicos más conocidos de Teherán. Por ello, su iluminación con diversos colores durante eventos internacionales o fechas nacionales atrae la atención del público.

En esta ocasión, el brillo de la torre con los colores de la bandera uzbeka se dedicó al 35º aniversario de la independencia del país.

De este modo, la torre Azadi de Teherán se iluminó con los colores de la bandera nacional en honor a la independencia de Uzbekistán, convirtiéndose en uno de los símbolos más conmovedores de las relaciones amistosas entre ambos Estados.