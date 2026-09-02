Smartphone compacto en pruebas con una batería récord de 8000 mAh

Se espera la llegada al mercado de un smartphone totalmente nuevo que combina un cuerpo compacto con una batería de gran capacidad. Según el conocido insider Digital Chat Station, los fabricantes están preparando un récord al integrar una batería inmensa en dispositivos de tamaño reducido. Esto ofrecerá a los usuarios un equilibrio entre compacidad y larga duración. Así lo informa Ixbt.com reporta .

Se ha revelado que el futuro smartphone contará con una pantalla compacta de 6,36 pulgadas. Hoy en día, este tamaño de pantalla es considerado el formato más cómodo para el uso con una sola mano. A pesar de esto, se informa que el dispositivo incluirá una capacidad interna sorprendente: una batería de 8000 mAh.

Potencia inmensa en un cuerpo compacto

Actualmente, los modelos de 6,36 pulgadas en el mercado suelen venir con baterías de entre 4500-5000 mAh. Se espera que el nuevo dispositivo cambie estos estándares radicalmente. Según la fuente, esta cifra será un récord absoluto entre los gadgets con pantallas tan pequeñas.

La llegada de una batería tan grande podría permitir a los usuarios utilizar el dispositivo durante dos o incluso tres días sin necesidad de carga. Esta tecnología será sin duda una novedad importante, especialmente para quienes viajan a menudo o hacen un uso intensivo del smartphone.

Capacidades de cámara avanzadas

Las capacidades técnicas no se limitan a la batería. El insider destaca que el smartphone también está diseñado para ofrecer resultados de alta calidad en fotografía. En particular, el fabricante planea instalar dos sensores de 200 MP.

Además, la cámara principal estará equipada con un gran sensor de formato óptico de 1/1,4 pulgadas. Esta combinación tecnológica no solo garantizará un alto nivel de detalle, sino que también permitirá capturar imágenes de calidad en condiciones de poca luz.

Por ahora, la fecha de presentación oficial y la marca bajo la cual saldrá se mantienen en secreto. Sin embargo, estas novedades en el mundo tecnológico indican que el mercado de flagships compactos y dispositivos de gama media sufrirá cambios significativos en un futuro próximo.