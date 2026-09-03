John Ternus recibirá 55 millones de dólares en acciones de Apple al año

La junta directiva ha aprobado una concesión anual de acciones por valor de 55 millones de dólares para el nuevo CEO de Apple, John Ternus.

Esta concesión se otorga en forma de acciones de Apple. Su valor final dependerá del rendimiento de las acciones de la empresa en comparación con otras compañías del índice S&P 500.

El salario base anual de Ternus se ha fijado en 3 millones de dólares. Por lo tanto, la mayor parte de sus ingresos totales provendrá de las acciones.

Con este sistema, el CEO se convierte en accionista, aunque posea una pequeña parte de la empresa. Si el valor de las acciones de Apple sube, esto también beneficia al ejecutivo. Si los resultados de la empresa empeoran, la caída en el valor de las acciones afecta sus ingresos.

La práctica de convertir a los directivos en accionistas es común en las grandes empresas. Esto vincula la remuneración del director con los resultados a largo plazo de la compañía.