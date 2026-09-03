El iPhone 17 Pro fue lanzado desde una altitud de 30 km: un resultado sorprendente

A pesar de haber sido lanzado a la Tierra desde una altitud de más de 100 000 pies, es decir, 30 kilómetros, el iPhone 17 Pro no sufrió daños y siguió funcionando. Gracias a este experimento inusual, el dispositivo fue incluido en el Guinness World Records.

La prueba récord se realizó en Kiruna, Suecia, en colaboración con el fabricante de accesorios móviles RHINOSHIELD y la organización con sede en el Reino Unido, Sent Into Space .

Según los datos del Guinness World Records, el teléfono fue lanzado desde 30 607 metros, es decir, 100 418 pies y 8 pulgadas . Este es el récord de mayor altitud para un teléfono lanzado dentro de una funda sobre formaciones terrestres naturales.

Esta altitud es más de tres veces superior a la de los vuelos comerciales habituales y más de tres veces la altura del monte Everest.

El teléfono estaba protegido por una funda especial.

El iPhone 17 Pro fue colocado en una funda protectora RHINOSHIELD AirX durante esta prueba extrema. El equipo, elevado a gran altitud mediante un globo aerostático, permitió el lanzamiento en caída libre del teléfono en el punto designado.

La prueba sometió al dispositivo no solo a un impacto fuerte, sino también a las condiciones externas extremas de la altitud. Fue una experiencia mucho más compleja que una simple caída de unos pocos metros.

A pesar de ello, el iPhone 17 Pro sobrevivió. Tras recuperar el teléfono, se inspeccionó y se confirmó que funciones como las llamadas, la toma de fotos y la pantalla táctil seguían operativas. No se registraron daños visibles en la funda protectora.

El Guinness World Records reconoció oficialmente el resultado y otorgó el récord a RHINOSHIELD y Sent Into Space .

¿Cuál fue el objetivo principal del récord?

Los organizadores buscaron demostrar la resistencia a los impactos de la funda protectora AirX . Por lo tanto, este resultado no significa que un iPhone sin protección sobreviviría a tal caída.

RHINOSHIELD informó que la funda AirX tiene un diseño monomaterial , creada teniendo en cuenta tanto la protección contra impactos como la reciclabilidad.

De este modo, este récord llevó las pruebas de durabilidad de los smartphones a un nuevo nivel: la prueba se realizó no a unos pocos pies del suelo, sino a una altitud cercana al límite de la estratosfera.