Creada en Corea del Sur la célula solar de perovskita más eficiente del mundo

Expertos del Instituto Coreano de Investigación Energética (KIER) han establecido un nuevo récord mundial de eficiencia para células solares en tándem basadas en perovskita y CIGS (seleniuro de cobre, indio y galio). Según Ixbt.com, la eficiencia energética certificada de este desarrollo es del 26,7 %, alcanzando el 27 % en pruebas de laboratorio. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Este resultado excepcional fue confirmado oficialmente por el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (Fraunhofer ISE) de Alemania. Posteriormente, este logro se incluyó en la tabla internacional de eficiencia de células solares de investigación. Cabe recordar que el récord mundial anterior para esta tecnología era del 26,3 %.

Principio de funcionamiento y ventajas de la tecnología

La nueva innovación consiste en una célula solar en forma de película delgada de dos capas. Su capa superior de perovskita absorbe los rayos ultravioleta y azules, que son la parte más rica en energía del espectro solar. La capa inferior de CIGS convierte las ondas más largas, incluido el rango del infrarrojo cercano, en electricidad.

Esta distribución del espectro permite generar mucha más electricidad que las células solares monocapa tradicionales. Sin embargo, uno de los principales problemas en los sistemas en tándem es la pérdida de energía en la interfaz entre materiales y el daño a las capas sensibles durante el proceso de fabricación.

El equipo del KIER encontró una solución a este problema mediante una nueva capa de interfaz protectora y un electrodo superior transparente mejorado. Esto permitió reducir simultáneamente las pérdidas eléctricas y la absorción de luz por parte de las capas auxiliares.

Perspectivas y planes futuros

Por ahora, el récord se estableció en una célula de laboratorio con un área inferior a 1 cm². Aplicar tal eficiencia a paneles solares de tamaño completo sigue siendo una tarea compleja, por lo que el escalado de la tecnología es uno de los principales desafíos de ingeniería. A modo de comparación, el mejor resultado anterior para elementos en tándem de perovskita-CIGS con un área superior a 1 cm² era del 25,5 %.

La principal ventaja de esta tecnología radica en la combinación de alta eficiencia, bajo peso y flexibilidad. Por ello, se prevé que estas células solares se integren no solo en el sector energético, sino también en fachadas de edificios, vehículos y naves espaciales. En la siguiente etapa, el KIER planea, junto con socios industriales, pasar de las soluciones de laboratorio a la creación de módulos solares comerciales de tamaño completo.