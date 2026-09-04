Creada en Corea del Sur la célula solar de perovskita más eficiente del mundo

·2·Tecnología
Creada en Corea del Sur la célula solar de perovskita más eficiente del mundo

Expertos del Instituto Coreano de Investigación Energética (KIER) han establecido un nuevo récord mundial de eficiencia para células solares en tándem basadas en perovskita y CIGS (seleniuro de cobre, indio y galio). Según Ixbt.com, la eficiencia energética certificada de este desarrollo es del 26,7 %, alcanzando el 27 % en pruebas de laboratorio. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Este resultado excepcional fue confirmado oficialmente por el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (Fraunhofer ISE) de Alemania. Posteriormente, este logro se incluyó en la tabla internacional de eficiencia de células solares de investigación. Cabe recordar que el récord mundial anterior para esta tecnología era del 26,3 %.

Principio de funcionamiento y ventajas de la tecnología

La nueva innovación consiste en una célula solar en forma de película delgada de dos capas. Su capa superior de perovskita absorbe los rayos ultravioleta y azules, que son la parte más rica en energía del espectro solar. La capa inferior de CIGS convierte las ondas más largas, incluido el rango del infrarrojo cercano, en electricidad.

Esta distribución del espectro permite generar mucha más electricidad que las células solares monocapa tradicionales. Sin embargo, uno de los principales problemas en los sistemas en tándem es la pérdida de energía en la interfaz entre materiales y el daño a las capas sensibles durante el proceso de fabricación.

El equipo del KIER encontró una solución a este problema mediante una nueva capa de interfaz protectora y un electrodo superior transparente mejorado. Esto permitió reducir simultáneamente las pérdidas eléctricas y la absorción de luz por parte de las capas auxiliares.

Perspectivas y planes futuros

Por ahora, el récord se estableció en una célula de laboratorio con un área inferior a 1 cm². Aplicar tal eficiencia a paneles solares de tamaño completo sigue siendo una tarea compleja, por lo que el escalado de la tecnología es uno de los principales desafíos de ingeniería. A modo de comparación, el mejor resultado anterior para elementos en tándem de perovskita-CIGS con un área superior a 1 cm² era del 25,5 %.

La principal ventaja de esta tecnología radica en la combinación de alta eficiencia, bajo peso y flexibilidad. Por ello, se prevé que estas células solares se integren no solo en el sector energético, sino también en fachadas de edificios, vehículos y naves espaciales. En la siguiente etapa, el KIER planea, junto con socios industriales, pasar de las soluciones de laboratorio a la creación de módulos solares comerciales de tamaño completo.

Energía solarPerovskitaNueva tecnologíaCienciaCorea del Sur
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nvidia presenta la plataforma RTX Spark para el mercado de PC WindowsNvidia presenta la plataforma RTX Spark para el mercado de PC WindowsAyer, 23:50Cómo proteger su cuenta de InstagramCómo proteger su cuenta de InstagramAyer, 22:08Presentada la versión internacional del Vivo V80 Lite: batería de 10 000 mAh y protección IP69Presentada la versión internacional del Vivo V80 Lite: batería de 10 000 mAh y protección IP69Ayer, 21:56TCL P80 Ultra: el primer smartphone con pantalla OLED NXTPAPER y un mes de autonomía en esperaTCL P80 Ultra: el primer smartphone con pantalla OLED NXTPAPER y un mes de autonomía en esperaAyer, 21:27La NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajesLa NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajesAyer, 20:57Google presenta WeatherNext 3, un modelo de IA que marca una nueva etapa en meteorologíaGoogle presenta WeatherNext 3, un modelo de IA que marca una nueva etapa en meteorologíaAyer, 20:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas