Mourinho responde a las críticas sobre La Liga: « ¡Esto no es Francia ni Alemania! »

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, rechazó rotundamente las opiniones de que el nivel del campeonato español (La Liga) ha bajado y que ganar allí se ha vuelto fácil. El técnico portugués, comparando el periodo 2010-2013 en el que dirigió y la situación actual, destacó que la competitividad en España sigue siendo fuerte.

En la rueda de prensa previa al próximo partido, el «Special One» expresó sus ideas con claridad:

«¿Es justo decir que el nivel de La Liga ha bajado y que las victorias son fáciles? No, en absoluto», afirmó Mourinho.

Mourinho también reconoció la fuerza de otros clubes más allá de los grandes. Según él, hay muchos equipos fuertes en España. El entrenador mencionó como ejemplos al Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y al rival de mañana, el Betis.

Asimismo, Mourinho comparó La Liga con otros campeonatos top: «La Liga es un campeonato muy complejo. En Alemania y Francia, los equipos pueden adivinar quién ganará la liga antes de que empiece la temporada. En España, eso no sucede», subrayó el técnico portugués.

Recordamos que mañana, 4 de septiembre, el Real Madrid jugará un partido crucial en casa contra el Betis. El entrenador advirtió a los periodistas: «Mañana verán lo fuerte que es el Betis».

¿Creen que las palabras de José Mourinho tienen sentido? ¿Es realmente el nivel de La Liga superior e impredecible en comparación con los campeonatos alemán y francés? ¿Qué resultado esperan del próximo Real Madrid - Betis? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!