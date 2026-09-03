Carlo Ancelotti revela su relación con José Mourinho

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil y exentrenador del Real Madrid, realizó hoy, 3 de septiembre, una visita sorpresa a la ciudad deportiva de Valdebebas. El experimentado técnico italiano, que alcanzó la cima del fútbol mundial con los madrileños, habló sobre su larga amistad con el actual entrenador de los «merengues», José Mourinho, y su nueva misión en Madrid, dedicando palabras de gran estima a su colega.

«José es un entrenador inmenso»: La declaración amistosa de Ancelotti

Tras el encuentro en Madrid y el reencuentro con el equipo, Ancelotti respondió de forma abierta y sincera a las preguntas sobre la relación entre ambos técnicos:

Una amistad sólida de muchos años: «¿Mi relación con Mourinho? Tenemos una relación excelente desde hace muchos años. Mantenemos un contacto regular y cálido, intercambiando ideas y mensajes con frecuencia», declaró Ancelotti;

Satisfacción por su nueva oportunidad en el Real: «Estoy sinceramente feliz de que esté aquí, en el Real, y de que tenga la oportunidad de trabajar de nuevo en este gran club que le conoce y le aprecia tanto»;

Confianza en los grandes resultados: «Creo que hará grandes cosas aquí. José es un entrenador de talla mundial», afirmó el técnico italiano al valorar el potencial de su colega portugués.

Dos leyendas que escribieron la historia de Madrid: El relevo

Cabe recordar que Carlo Ancelotti es considerado uno de los entrenadores más laureados de la historia del Real Madrid. Dirigió al club en dos etapas —entre 2013-2015 y 2021-2025, sumando más de cuatro temporadas— y en la Champions Leaguebrindó una serie de victorias brillantes.

José Mourinho, quien regresó al banquillo en junio de 2026, ha comenzado su camino hacia nuevos títulos con los «merengues». Esta visita y el reconocimiento público de Ancelotti demuestran una vez más que no existe rivalidad entre ambos, sino un profundo respeto profesional y una sincera solidaridad.

En su opinión, ¿podrá el Real Madrid de José Mourinho repetir los grandes éxitos de la era de Carlo Ancelotti? ¿Cómo valora el respeto mutuo y la amistad entre estos dos maestros del fútbol mundial? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!