La NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajes

Según información difundida por Ars Technica, la NASA ha decidido reemplazar el equipamiento espacial, que resultó ser demasiado complejo y pesado para las primeras misiones lunares, por una versión simplificada. Estos cambios tienen como objetivo acelerar el programa Artemis y reducir las dificultades técnicas garantizando la seguridad de los astronautas, lo cual se ha convertido en un tema central de debate en la industria espacial. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Se ha revelado que la NASA, en colaboración con Axiom Space, ha comenzado a desarrollar una versión especial del futuro traje lunar: el modelo Sortie Suit. Se espera que este enfoque, anunciado en una reunión interna, permita acelerar los planes para llevar humanos al polo sur de la Luna para 2028. El Sortie Suit está diseñado para utilizarse en los primeros alunizajes tripulados mediante los módulos lunares de SpaceX y Blue Origin.

Razones para el cambio a un enfoque simplificado

Las tareas principales establecidas son reducir la masa del traje, disminuir su complejidad y facilitar la interacción entre el dispositivo y el módulo de alunizaje. Esta decisión es parte de un proceso de revisión integral del programa Artemis. Dado que el proyecto se ha retrasado significativamente respecto al cronograma inicial, se están tomando medidas para acelerar el proceso.

Los trabajos avanzan rápidamente bajo los contratos firmados con Axiom Space. En el panel asesor sobre seguridad aeroespacial, el exastronauta Charlie Precourt informó que los representantes de la NASA se reúnen con los expertos de Axiom seis días a la semana, realizando la mayoría de las reuniones en persona. Según él, los requisitos se están ajustando a las necesidades de las misiones más próximas y se están acortando los plazos de certificación.

Requisitos demasiado estrictos y sus consecuencias

Se presume que los requisitos iniciales impuestos por la NASA, al ser demasiado estrictos, fueron la causa de los retrasos. En particular, el traje debía permitir seis salidas a la superficie lunar durante una misión de seis días y medio, permanecer operativo tras 210 días de almacenamiento y funcionar en zonas extremadamente frías y permanentemente sombreadas. Esto resultó en una construcción compleja con múltiples capas de protección.

Como resultado, el traje fue más pesado de lo esperado, su producción se complicó y la movilidad de los astronautas se vio limitada. Ahora, la NASA sigue el camino de comenzar con una versión menos compleja, suficiente para las primeras misiones, para luego perfeccionarla gradualmente. Esta experiencia práctica permitirá implementar nuevas tecnologías para futuras modificaciones.