Cómo proteger su cuenta de Instagram

·2·Tecnología
Cómo proteger su cuenta de Instagram

Para garantizar la seguridad de su cuenta de Instagram, es fundamental utilizar correctamente herramientas de protección como el correo electrónico, la contraseña y la autenticación en dos pasos.

Asegúrese de tener el control del correo electrónico vinculado a la cuenta. También se recomienda revisar los dispositivos o sesiones desconocidas y cerrar los que no sean necesarios.

El propietario de la cuenta debe actualizar su correo electrónico y número de teléfono, establecer una contraseña segura y activar la autenticación en dos pasos. Esto reduce el riesgo de acceso por parte de terceros.

También es importante revisar periódicamente los dispositivos conectados en la configuración de seguridad. Si detecta una sesión desconocida, ciérrela y cambie su contraseña.

Además, puede descargar los datos de su cuenta de Instagram para verificar su actividad. Esto facilita el control de los cambios y el historial de actividad de la cuenta.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Presentada la versión internacional del Vivo V80 Lite: batería de 10 000 mAh y protección IP69Presentada la versión internacional del Vivo V80 Lite: batería de 10 000 mAh y protección IP69Hoy, 21:56TCL P80 Ultra: el primer smartphone con pantalla OLED NXTPAPER y un mes de autonomía en esperaTCL P80 Ultra: el primer smartphone con pantalla OLED NXTPAPER y un mes de autonomía en esperaHoy, 21:27La NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajesLa NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajesHoy, 20:57Google presenta WeatherNext 3, un modelo de IA que marca una nueva etapa en meteorologíaGoogle presenta WeatherNext 3, un modelo de IA que marca una nueva etapa en meteorologíaHoy, 20:27Reveladas las nuevas características del flagship Xiaomi 18 FoldReveladas las nuevas características del flagship Xiaomi 18 FoldHoy, 19:54Nuevo récord para baterías de estado sólido en JapónNuevo récord para baterías de estado sólido en JapónHoy, 19:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas