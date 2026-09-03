Cómo proteger su cuenta de Instagram

Para garantizar la seguridad de su cuenta de Instagram, es fundamental utilizar correctamente herramientas de protección como el correo electrónico, la contraseña y la autenticación en dos pasos.

Asegúrese de tener el control del correo electrónico vinculado a la cuenta. También se recomienda revisar los dispositivos o sesiones desconocidas y cerrar los que no sean necesarios.

El propietario de la cuenta debe actualizar su correo electrónico y número de teléfono, establecer una contraseña segura y activar la autenticación en dos pasos. Esto reduce el riesgo de acceso por parte de terceros.

También es importante revisar periódicamente los dispositivos conectados en la configuración de seguridad. Si detecta una sesión desconocida, ciérrela y cambie su contraseña.

Además, puede descargar los datos de su cuenta de Instagram para verificar su actividad. Esto facilita el control de los cambios y el historial de actividad de la cuenta.