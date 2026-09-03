TCL P80 Ultra: el primer smartphone con pantalla OLED NXTPAPER y un mes de autonomía en espera

TCL ha dado un paso importante en el mercado de la tecnología móvil al presentar la nueva serie P80, que combina por primera vez la tecnología NXTPAPER con una pantalla OLED. Este enfoque innovador permite a los usuarios disfrutar tanto de capacidades multimedia modernas como de un modo de libro electrónico que no cansa la vista en un solo dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Según datos de ixbt.com, el TCL P80 Ultra, el modelo más avanzado de la serie, está equipado con una pantalla de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y una frecuencia de actualización de 120 Hz. El brillo máximo de este panel alcanza los 3200 nits, cubre completamente la gama de colores DCI-P3 y funciona como un smartphone OLED moderno y completo para el uso diario.

Modo Max Ink y capacidad de batería

La característica principal del dispositivo es el modo Max Ink, que se activa mediante un botón dedicado en el chasis. Al activar este modo, la pantalla se vuelve en blanco y negro, su apariencia recuerda al papel y la interfaz se limpia de aplicaciones y notificaciones innecesarias, convirtiendo el smartphone en un libro electrónico.

Según la información proporcionada por TCL, el smartphone cuenta con una batería de 5800 mAh. Esta batería permite hasta siete días de uso continuo en modo normal y puede mantener la carga hasta un mes (26 días) en modo de espera. Además, el dispositivo admite tecnología de carga rápida de 45 W.

Capacidades técnicas y nueva línea

El modelo P80 Ultra está equipado con un procesador Dimensity 7400 Elite, 8 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno. El bloque de cámara principal incluye sensores de 50, 8 y 50 megapíxeles con zoom óptico 3x. Al cumplir con los altos estándares de rendimiento y calidad de imagen, este dispositivo satisface plenamente las necesidades de los usuarios modernos.

Durante la presentación, la compañía también mostró los modelos P80 Pro y P80 estándar. Aunque la versión Pro mantiene la pantalla OLED y las características principales, carece de teleobjetivo. El P80 básico viene con una pantalla sin tecnología NXTPAPER y una batería de 5000 mAh.

Los tres smartphones funcionan con el sistema operativo Android 16. Para los modelos P80 Ultra y P80 Pro, se planean cuatro actualizaciones importantes de Android y siete años de parches de seguridad. Las ventas ya han comenzado en el mercado europeo, con precios que comienzan en 549 euros para el P80 Ultra, 429 euros para el P80 Pro y 349 euros para el P80 estándar.