Nvidia presenta la plataforma RTX Spark para el mercado de PC Windows

Nvidia ha anunciado oficialmente la nueva plataforma RTX Spark diseñada para PC Windows, preparándose para entrar en el mercado de procesadores de consumo. Según Ixbt.com, los primeros portátiles y ordenadores de sobremesa basados en esta arquitectura saldrán a la venta en octubre de 2026, y se espera que las principales marcas mundiales presenten sus dispositivos. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Detrás de la nueva plataforma se encuentran gigantes tecnológicos como Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI y Microsoft. Estas empresas planean lanzar dispositivos de diversos factores de forma basados en el sistema en chip Nvidia N1X, lo que podría provocar cambios significativos en el ecosistema Windows.

Capacidades técnicas del procesador N1X

El sistema en chip Nvidia N1X integra el procesador Arm Grace, gráficos Blackwell RTX avanzados y memoria unificada de alta velocidad. El sistema se presentará en dos configuraciones principales, ofreciendo a los compradores una amplia gama de opciones.

La versión de gama alta estará equipada con un procesador Grace de 20 núcleos y un procesador gráfico Blackwell con 6144 núcleos CUDA. A modo de comparación, esta cifra es igual al número de núcleos de la tarjeta gráfica de escritorio GeForce RTX 5070. La memoria unificada de esta versión oscila entre 24 y 128 GB, y se utilizará tanto en portátiles como en ordenadores de sobremesa compactos.

La versión más pequeña contará con 18 núcleos de procesador y una GPU con 5120 núcleos CUDA. Esta cifra supera incluso al modelo de escritorio RTX 5060 Ti en cuanto al número de unidades de cálculo. La capacidad de memoria de esta versión es de 24 a 32 GB y, en la etapa inicial, estará destinada únicamente a portátiles.

Potencial para juegos e inteligencia artificial

Para los jugadores, Nvidia promete alcanzar 100 fotogramas por segundo a una resolución de 1440p, utilizando ray tracing y tecnologías DLSS. La plataforma soportará plenamente las últimas tecnologías de escalado y generación de fotogramas de NVIDIA, como DLSS 5, DLSS 4.5 Ray Reconstruction y Multi Frame Generation.

También se ha prestado especial atención a las capacidades de la inteligencia artificial. Gracias a la memoria unificada, los sistemas de gama alta de 128 GB podrán gestionar modelos de hasta 120 mil millones de parámetros y agentes de IA que trabajen con un contexto de hasta 1 millón de tokens. También se soportará la pila de software completa de NVIDIA AI.

Para los creadores de contenido, la aceleración por hardware de vídeo 4:2:2 y la posibilidad de trabajar con escenas 3D de hasta 90 GB mediante OptiX y ray tracing por hardware serán una ventaja clave. Los fabricantes podrán producir portátiles RTX Spark con un grosor a partir de 14 mm, y Nvidia garantiza una autonomía suficiente para una jornada laboral completa. Los precios exactos de los dispositivos aún no han sido anunciados.