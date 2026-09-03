Presentada la versión internacional del Vivo V80 Lite: batería de 10 000 mAh y protección IP69

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Presentada la versión internacional del Vivo V80 Lite: batería de 10 000 mAh y protección IP69

Según Ixbt.com, Vivo ha presentado oficialmente la versión internacional de su nuevo smartphone Vivo V80 Lite en el mercado malasio. Se informa que este dispositivo difiere radicalmente del modelo del mismo nombre lanzado anteriormente en la India y destaca por su batería de gran capacidad. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

La característica principal del smartphone es su enorme batería de 10 000 mAh, basada en la cuarta generación de tecnología de silicio-carbono. El fabricante afirma que esta capacidad permite ver 30 horas de video continuo, realizar hasta 64 horas de llamadas o jugar durante 14 horas con una sola carga completa.

Capacidades técnicas y rendimiento

El nuevo modelo internacional está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 7300e fabricado en 6 nm. Cabe recordar que la versión lanzada en la India estaba equipada con el chip Dimensity 7360 Turbo de 4 nm. El dispositivo también admite tecnología de carga rápida por cable de 44 W.

Los ingenieros de Vivo han prestado especial atención no solo al tamaño de la batería, sino también a su durabilidad. Se afirma que la batería es capaz de funcionar de manera estable y segura incluso en condiciones de temperaturas extremadamente bajas o altas.

Potencial de cámara y protección del chasis

En cuanto a las capacidades fotográficas, el dispositivo ofrece buenos indicadores para su clase. La cámara principal del smartphone se basa en un sensor Sony IMX 852 de 50 megapíxeles, complementado por un sensor de 2 megapíxeles para el análisis de profundidad de la escena. La cámara frontal también cuenta con una lente de alta resolución de 50 megapíxeles.

La protección del chasis es de alto nivel, estando totalmente protegido contra el agua y el polvo según el estricto estándar IP69. En cuanto al software, utiliza el moderno sistema operativo OriginOS 6 basado en Android 16.

Sobre los precios de lanzamiento, la configuración básica con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento cuesta aproximadamente 345 dólares (1399 ringgits malayos). La versión ampliada de 8/256 GB está valorada en unos 470 dólares (1899 ringgits).

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Abror Shuhratov
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