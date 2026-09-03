Sindarov da una evaluación inesperada de las emociones de Gukesh

En el torneo de Varsovia Javokhir Sindarov La apasionada reacción de Gukesh Dommaraju tras su victoria contra él llamó la atención en el mundo del ajedrez. El gran maestro indio no ocultó sus sentimientos tras la victoria y mostró sus emociones abiertamente.

Tiempo después, se le preguntó a Javokhir qué opinaba sobre esta reacción de su oponente. El uzbeko en lugar de criticar las acciones de Gukesh, intentó comprender su probable estado psicológico.

¿Cómo explicó Sindarov el estado de Gukesh?

Según Javokhir, para un ajedrecista de alto nivel, la presión externa y las críticas pueden aumentar considerablemente tras torneos desafortunados.

« Si Gukesh tiene un mal torneo, todos empiezan a decir todo tipo de cosas sobre su ajedrez. Quizás esto era necesario para que él sintiera confianza en sí mismo antes del match por el título mundial. »

Sindarov evaluó así las fuertes emociones de su oponente tras la victoria como una reacción psicológica específica.

« Yo también estoy muy bien preparado mentalmente »

Javokhir destacó que él también está preparado psicológicamente para competiciones tan importantes.

Este es un factor especialmente importante en el ajedrez de alto nivel. Porque el duelo entre grandes maestros exige no solo combinaciones en el tablero, sino también presión, confianza y estabilidad emocional.

Sindarov señaló que está acostumbrado desde la infancia a las reacciones de los oponentes tras una victoria o una derrota.

La rivalidad de infancia con Nodirbek

Javokhir también recordó sus años de infancia pasados con Nodirbek.

« Crecí en torneos donde los oponentes siempre actuaban así. En nuestra infancia, jugamos mucho con Nodirbek. »

Según Sindarov, en la rivalidad entre ellos en los campeonatos de Uzbekistán, la reacción ante la victoria y la derrota siempre fue intensa.

« Si él perdía, yo celebraba, y si yo perdía, él se alegraba. Por eso, para mí, esta es una situación totalmente natural. »

¿Por qué Sindarov considera esta situación como algo normal?

De la respuesta de Javokhir se desprende que no percibió las emociones de Gukesh tras la victoria como un insulto personal o una falta de respeto.

Al contrario, el ajedrecista uzbeko ve tal reacción como una parte natural de la competición. Para él, en el entorno deportivo formado desde la infancia, la alegría del oponente tras una victoria o su reacción tras una derrota es algo normal.

Lo más importante — la respuesta en el tablero

La actitud de Sindarov muestra también un aspecto importante del deporte profesional: una rivalidad intensa entre oponentes fuertes puede separarse de las relaciones personales.

En la partida de Varsovia, Gukesh ganó y lo celebró con mucha emoción. Javokhir, por su parte, aceptó la situación de su oponente con comprensión.

Así, otro aspecto de la rivalidad entre ajedrecistas — una lucha feroz en el tablero, pero comprensión de las emociones del oponente fuera de él es lo que la respuesta de Sindarov demostró claramente.