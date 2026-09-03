La 4ª jornada de la Süper Lig turca nos depara un intenso derbi de Estambul. El 4 de septiembre a las 22:00 (hora de Taskent), el Başakşehir recibe al actual campeón, el Galatasaray, en su estadio. Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, este encuentro tiene una importancia doble: los líderes de nuestra selección nacional, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, se enfrentan al gigante de la liga donde milita la joven estrella rusa Aleksey Batrakov.

La serie imparable de Shomurodov: la carrera con Osimhen, Salah y Vlahović

Eldor Shomurodov (31 años), máximo goleador de la Süper Lig la temporada pasada, ha comenzado la nueva campaña en un estado de forma impresionante:

Un gol por partido: Shomurodov ha marcado en cada uno de los tres primeros encuentros, demostrando una eficacia del 100%;

Una lucha encarnizada por la «Bota de Oro»: Actualmente, la estrella del Galatasaray, Victor Osimhen, lidera la tabla de goleadores con 5 tantos. Eldor Shomurodov, la estrella del Trabzonspor Mohamed Salah y el delantero del Beşiktaş Dušan Vlahović le siguen con 3 goles cada uno;

La experiencia de marcar al Galatasaray: El delantero uzbeko ya marcó contra los «amarillo y rojo» en el estadio del Başakşehir la temporada pasada, y los aficionados esperan un nuevo gol suyo.

El estado de ánimo de los equipos: Las búsquedas de Nuri Şahin y la potencia ofensiva de Okan Buruk

Los locales han tenido un inicio de temporada irregular bajo la dirección de su nuevo entrenador, Nuri Şahin:

Altibajos para el Başakşehir: Tras la victoria contra el Kocaelispor (2-0), el equipo perdió ante el Trabzonspor (1-2) y empató con el Kasımpaşa (1-1). Además, tras las derrotas en la fase de clasificación de la Conference League contra el club finlandés Inter (1-1, 0-2), el club se centra ahora en el campeonato nacional y busca redimirse ante su afición;

Estabilidad en el Galatasaray y debut de Batrakov: Los pupilos de Okan Buruk, que participarán directamente en la fase de liga de la Champions League, registraron un empate contra el Çorum (2-2) y victorias contundentes frente al Göztepe (3-2) y el Erzurumspor (4-0) en liga. Aleksey Batrakov, bien conocido por Eldor y Abbosbek desde la liga rusa, debutó con éxito tras entrar desde el banquillo contra el Göztepe.

¿Qué dicen los números? Estadísticas de los enfrentamientos

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes muestra una clara ventaja para los visitantes:

Balance global: Se han enfrentado 40 veces: 22 victorias para el Galatasaray, 9 para el Başakşehir y 9 empates;

Una racha negativa de 10 partidos: En los últimos 10 partidos de Süper Lig, el Başakşehir no ha logrado vencer a su rival (8 derrotas, 2 empates);

Eficacia mutua: Una media de 2,6 goles por partido en los últimos 10 encuentros (2,2 goles del Galatasaray y solo 0,4 del Başakşehir);

Situación en casa: Los campeones han ganado 4 de los últimos 5 partidos en el estadio del Başakşehir, con un empate (media de 3,2 goles).

Según los expertos, aunque el equipo de Okan Buruk es favorito, la defensa del Galatasaray tiene fisuras. Esto permitirá a Eldor Shomurodov, en gran estado de forma, y al creativo extremo Abbosbek Fayzullayev aprovechar los errores rivales.

¿Crees que Eldor Shomurodov podrá continuar su racha goleadora y marcar de nuevo al Galatasaray? ¿Podrá el Başakşehir romper su racha de 10 partidos sin ganar y frenar al campeón? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios!