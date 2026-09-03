El supergol de Haghnazari da la victoria al AGMK sobre el Khorezm

Superliga de UzbekistánLa 20.ª jornada comenzó en Olmaliq. El equipo local, el AGMK, recibió al Khorezm y logró una victoria corta pero muy valiosa por 1-0. El destino del encuentro se decidió con un gol magistral marcado a los pocos minutos.

La victoria de Haghnazari y Qosimov pone fin a la mala racha

Los jugadores de Olmaliq, dirigidos por Mirjalol Qosimov, saltaron al campo con el objetivo de revertir la racha negativa de resultados de las últimas jornadas:

El golpe decisivo en el minuto 15: El resultado del partido se decidió gracias a un hermoso gol del legionario iraní Siyovash Haghnazari. Su preciso disparo en el minuto 15 terminó siendo el único del encuentro;

Fin a la racha de 3 partidos: Con este éxito, los mineros pusieron fin a una racha de 3 partidos sin marcar ni ganar;

Ascenso en la tabla: Tras sumar 3 puntos vitales, el AGMK alcanza los 32 puntos y sube al 5.º puesto de la liga. El Khorezm, derrotado, se mantiene cerca de la zona de peligro, en el 12.º lugar con 20 puntos.

Superliga. Ficha de la 20.ª jornada:

AGMK — Khorezm — 1:0

3 de septiembre. Olmaliq, estadio «AGMK SM»

Gol: Siyovash Haghnazari (15).

AGMK: Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Arihiro Sentoku, 84), Giorgi Papava, Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 74), Asad Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 74), Ahmadullo Muqimjonov, Abror Karimov, Siyovash Haghnazari.

Khorezm: Umid Ergashev, Sardor Azimov (Umid Sultonov, 61), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 46), Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov (Maksim Shiryayev, 46), Matiya Rom, Aziz Pirmuhammadov, Ulug‘bek Hoshimov, Rustam Abduhamidov (Aziz Axrorov, 79), Rafael Sabino (Suhrob Izzatov, 61).

¿Crees que el equipo de Mirjalol Qosimov logrará estabilidad tras esta victoria y volverá a luchar por los puestos de podio? ¿Podrá el Khorezm salvar la categoría? ¡Deja tu opinión en los comentarios!