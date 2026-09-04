Trump da una respuesta inesperada sobre la invitación de Putin a la cumbre del G20 en EE. UU.

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Trump da una respuesta inesperada sobre la invitación de Putin a la cumbre del G20 en EE. UU.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha declarado que aún no ha tomado una decisión sobre si invitar o no al presidente ruso Vladimir Putin a la cumbre del G20, que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre de 2026 en Doral, Florida (cerca de Miami). Al responder a la pregunta de un periodista de la cadena «GB News», el jefe de la Casa Blanca admitió abiertamente que este asunto aún no está en la agenda.

La pregunta de «GB News» y la vacilación en la Casa Blanca

La situación diplomática en torno a la cumbre y la declaración de Trump abarcan varios aspectos importantes:

  • La breve respuesta de Trump: A la pregunta «¿Invitará a Putin a la cumbre?», el líder estadounidense respondió: «Ni siquiera lo he pensado todavía»;

  • ¿Qué decían las fuentes del Departamento de Estado? Anteriormente, los principales medios de comunicación estadounidenses, citando fuentes de alto nivel en el Departamento de Estado, habían informado que Trump tenía la intención de invitar personalmente al líder ruso al foro en Miami;

  • La posición oficial del Kremlin: La parte rusa confirmó que no ha recibido una invitación oficial para la cumbre y que el país participará en esta reunión a un alto nivel bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, aún no se ha aclarado si el jefe de Estado encabezará personalmente la delegación o si lo hará otro funcionario.

Señales de restablecimiento del diálogo: Relaciones Washington-Moscú

A lo largo de su presidencia, Donald Trump ha enfatizado repetidamente la necesidad de normalizar las relaciones con Rusia. Según él, Washington busca evitar una posición unilateral y se esfuerza por desarrollar relaciones constructivas y equilibradas tanto con Moscú como con Kiev.

Por su parte, el presidente ruso Vladimir Poutine, durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental (EEF), se refirió a la postura de Trump, señalando específicamente que el líder estadounidense está inclinado a trabajar de manera positiva y constructiva para restablecer el diálogo bilateral. Por lo tanto, no se descarta que la cumbre de diciembre en Florida pueda convertirse en un escenario para posibles negociaciones históricas en la política internacional.

¿Cree usted que Vladimir Putin viajará a territorio estadounidense para participar personalmente en la cumbre, o que otro funcionario encabezará la delegación debido a restricciones de seguridad y diplomáticas? ¿Podría un posible encuentro cara a cara entre Trump y Putin ayudar a reducir las tensiones globales? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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