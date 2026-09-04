SpaceXAI anuncia un descuento del 50 % en el Internet de Starlink en EE. UU.

La empresa SpaceXAI ha comenzado a ofrecer un descuento del 50 % en las tarifas de conexión por satélite Starlink para Internet residencial en ciertas regiones de los Estados Unidos. Aunque esta iniciativa permite a los clientes obtener una conexión de alta velocidad a precios mucho más económicos, está generando diversos debates entre los residentes locales y los ecologistas. Así lo informa Ixbt.com .

Según la información de ixbt.com, los descuentos se implementaron para los residentes de Memphis, Tennessee, y la ciudad vecina de Southaven, en Mississippi. La promoción especial cubre los tres planes residenciales principales de la red Starlink y proporciona un alivio financiero significativo a los clientes.

Tarifas y nuevos equipos

Como parte de la promoción, los precios cambiaron de la siguiente manera:

El plan inicial con una velocidad de hasta 100 Mbps bajó de 55 $ a 27,50 $ al mes.

El precio del plan intermedio de 200 Mbps se redujo de 85 $ a 42,50 $.

El plan Max, que ofrece la velocidad máxima, se ofrece a 65 $ en lugar de 130 $.

Además, los nuevos clientes no pagan una tarifa separada por el equipo al alquilar el kit Starlink V5 recientemente introducido. Esto permite ahorrar hasta 349 $ en costos iniciales. Según la empresa, cerca de 2 000 ciudadanos ya han aprovechado esta oferta.

Particularidades regionales y competencia

Para la ciudad de Memphis, 2 000 conexiones no es una cifra muy alta, ya que la población de la ciudad supera los 600 000 habitantes y el número de hogares es superior a 250 000. Los expertos señalan que esta oferta es útil para áreas remotas donde no hay redes de fibra óptica disponibles. Sin embargo, donde existe Internet por cable rápido, Starlink no siempre tiene la ventaja, ya que los operadores locales ofrecen fibra óptica de más de 300 Mbps. No obstante, la conexión por satélite puede servir como un canal de respaldo confiable para muchos.

Protestas ecológicas y planes futuros

Esta promoción se anunció en medio de tensiones en torno a los centros de datos de xAI en Memphis. Las organizaciones ambientales critican duramente el uso de turbinas de gas para suministrar electricidad a las instalaciones. Según sus alegaciones, algunos generadores operan sin los permisos adecuados, aumentando la contaminación del aire. Representantes de la organización ambiental SELC destacaron que los residentes de la zona esperan la resolución de los problemas de infraestructura energética en lugar de una reducción en el precio de Internet.

Se ha informado que SpaceXAI ha prometido cerrar gradualmente 69 generadores de gas una vez que una central eléctrica fija con una capacidad de 1,2 GW entre en funcionamiento dentro de un año. La empresa también ofrece un descuento similar del 50 % a los residentes de la parroquia de Vermilion, en Luisiana, donde está prevista la construcción de su nuevo cosmódromo.