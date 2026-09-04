Una periodista revela un secreto sobre Messi

·29·Deportes
Una periodista revela un secreto sobre Messi

Tras anunciar su salida de la selección argentina, Lionel Messirecibió un emotivo homenaje de la periodista Verónica Brunati. En él, la periodista revela cómo Messi le ofreció su ayuda tras el fallecimiento de su marido, el periodista Jorge «El Topo» López, en 2014.

Jorge «El Topo» López murió en Brasil durante la Copa Mundial de 2014, cuando el taxi en el que viajaba fue embestido por un coche de delincuentes que huían de la policía. Su muerte fue un duro golpe para Brunati y sus hijos.

Brunati escribe que, tras la tragedia, Messi la invitó al centro de entrenamiento Joan Gamper. El jugador abrazó a la periodista y le preguntó: «¿Qué puedo hacer por ti, por Agus y por Lucía?» le preguntó.

El hecho de que Messi recordara los nombres de sus dos hijos causó una impresión especial en Brunati. La periodista señaló que Messi reiteró su disposición a ayudarla.

Brunati recordó que no le pidió ayuda económica ni de otro tipo, sino simplemente que conociera a sus hijos:

«Messi me dijo: "Quiero ayudarles. ¿Qué puedo hacer por ellos?". Y yo le dije: "Lionel Messi sigue siendo tú mismo. Mis hijos se alegrarán de verte. Lloran mucho. Solo quiero verlos sonreír de nuevo", escribe la periodista.

Brunati destacó que Messi le dio fuerza e inspiración para superar los días difíciles. Según ella, el jugador la animó a seguir cubriendo los partidos de la selección argentina viajando sola con sus dos hijos por todo el mundo.

«Gracias a Messi, mi vida es mejor. La de El Topo también, y la de mis hijos. Porque Messi es una felicidad incomparable», escribió Brunati.

La periodista afirma que el mayor legado de Messi no son solo sus trofeos o récords. Su felicidad compartida, su amabilidad y su apoyo humano en situaciones difíciles también tienen un gran valor.

Al final de su artículo, Brunati agradeció a Messi por todo lo que ha hecho.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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