Luis Nani entrega las llaves de una nueva casa a una familia de 6 hijos en Kazajistán

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Luis Nani entrega las llaves de una nueva casa a una familia de 6 hijos en Kazajistán

«Manchester United» y ex estrella de la selección nacional de Portugal, Luis Nani, de 39 años, quien actualmente defiende los colores del Aktobe en la Premier League de Kazajistán, ha llamado la atención del público con su último acto noble. Una familia necesitada de la ciudad de Aktobe, que criaba a 6 hijos y vivía alquilada, recibió una nueva casa como regalo. La estrella del fútbol mundial se reunió personalmente con la familia para entregar las llaves, dejando una impresión cálida en los aficionados.

Entrega de llaves en mano y proyecto de la fundación «Hareket»

Este evento benéfico organizado el 2 de septiembre en Aktobe estuvo marcado por los siguientes detalles importantes:

  • Del alquiler a su propio hogar: La familia vivía desde hace mucho tiempo en una vivienda alquilada con sus 6 hijos. El nuevo hogar que les fue entregado fue una verdadera sorpresa y una fiesta para todos los miembros de la familia;

  • La iniciativa de la fundación «Hareket»: Este proyecto en Kazajistán se llevó a cabo en el marco del programa social de la fundación benéfica «Hareket». Aunque no se ha confirmado oficialmente que la casa fuera comprada directamente con los fondos personales del jugador, Nani desempeñó un papel clave como participante principal y embajador del proyecto;

  • Ceremonia de entrega de llaves: Luis Nani entregó personalmente las llaves de la nueva casa a los miembros de la familia, expresándoles sus deseos más sinceros.

«Yo también crecí en una familia pobre»: Las confesiones sinceras de la estrella y sus resultados en el campo

Durante la entrega de las llaves, Nani recordó su difícil infancia, subrayando que entendía muy bien la situación de la familia:

  • «Entiendo su alegría»: El futbolista no ocultó que su infancia estuvo marcada por la pobreza y muchas dificultades materiales. Por ello, declaró sentir sinceramente cuánto significa tener un techo propio como una inmensa felicidad para una familia, especialmente para los niños;

  • Sus estadísticas con «Aktobe»: El centrocampista portugués de 39 años es activo no solo fuera del campo, sino también en los partidos del campeonato kazajo. Esta temporada, ha disputado 17 encuentros con «Aktobe», anotando 1 gol y dando 4 asistencias.

Este gesto de la leyenda portuguesa, ganador de numerosos trofeos, demostró una vez más que no solo es un deportista de alto nivel, sino también una persona sincera y generosa.

¿En su opinión, qué impacto tiene la llegada de estrellas extranjeras a las ligas nacionales y su participación activa en proyectos benéficos y sociales en la cultura deportiva local? ¿Deberían los legionarios de nuestra Superliga también mostrar este tipo de iniciativas? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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