Las opciones ofensivas del Leeds, equipo de la Premier League, están bajo la lupa de los expertos. En una entrevista con GOAL, el exjugador del club Gordon Strachan expresó su preocupación por la carga de trabajo y la presión física que recae sobre el delantero estrella Dominic Calvert-Lewin. La falta de refuerzos tras el cierre del mercado de fichajes estival está generando debate. Así lo informa Goal.com informa .

En colaboración con Grosvenor Sport, la leyenda del Leeds destacó lo importante que es Dominic Calvert-Lewin para el equipo. Tras llegar como agente libre después de nueve temporadas en el Everton, el internacional inglés de 29 años brilló en su primera temporada, logrando anotar 14 goles en la Premier League. Sus problemas de lesiones han disminuido significativamente en el último año y ha comenzado la nueva temporada con buen pie.

Opciones alternativas en ataque y gestión de la carga

En el Leeds, detrás de Calvert-Lewin, se encuentran jugadores como Lukas Nmecha y Noah Okafor, además del regreso de Mateo Joseph tras su cesión en el Real Mallorca. Sin embargo, ninguno de ellos puede considerarse un delantero constante y prolífico. Para la temporada 2026, se ha descartado realizar una gran inversión en un nuevo delantero, centrando toda la atención en las capacidades de Calvert-Lewin.

Gordon Strachan admitió haber visto el partido del domingo y calificó el empate obtenido fuera de casa contra el Brentford como un punto importante. Al mismo tiempo, subrayó que Dominic Calvert-Lewin está constantemente expuesto a los golpes y a la presión física de los defensas rivales.

La necesidad de repartir la carga en el campo

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Según fuentes cercanas y análisis de expertos en fútbol, el delantero necesita socios que le ayuden a preservar su estado físico y mental. En opinión de Strachan, debería haber un centrocampista jugando en la posición de '10' o acercándose a él. Esto permitiría reducir a la mitad los golpes y choques que recibe el delantero principal.

Actualmente, la directiva y el cuerpo técnico del Leeds tienen la tarea de mantener la condición física del máximo goleador durante toda la temporada y gestionar correctamente su carga de trabajo. Si el equipo no logra resolver este problema, el riesgo de lesión de Calvert-Lewin podría aumentar, afectando los resultados generales.