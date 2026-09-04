El Leeds advertido sobre su línea de ataque

·4·Deportes
El Leeds advertido sobre su línea de ataque

Las opciones ofensivas del Leeds, equipo de la Premier League, están bajo la lupa de los expertos. En una entrevista con GOAL, el exjugador del club Gordon Strachan expresó su preocupación por la carga de trabajo y la presión física que recae sobre el delantero estrella Dominic Calvert-Lewin. La falta de refuerzos tras el cierre del mercado de fichajes estival está generando debate. Así lo informa Goal.com informa .

En colaboración con Grosvenor Sport, la leyenda del Leeds destacó lo importante que es Dominic Calvert-Lewin para el equipo. Tras llegar como agente libre después de nueve temporadas en el Everton, el internacional inglés de 29 años brilló en su primera temporada, logrando anotar 14 goles en la Premier League. Sus problemas de lesiones han disminuido significativamente en el último año y ha comenzado la nueva temporada con buen pie.

Opciones alternativas en ataque y gestión de la carga

En el Leeds, detrás de Calvert-Lewin, se encuentran jugadores como Lukas Nmecha y Noah Okafor, además del regreso de Mateo Joseph tras su cesión en el Real Mallorca. Sin embargo, ninguno de ellos puede considerarse un delantero constante y prolífico. Para la temporada 2026, se ha descartado realizar una gran inversión en un nuevo delantero, centrando toda la atención en las capacidades de Calvert-Lewin.

Gordon Strachan admitió haber visto el partido del domingo y calificó el empate obtenido fuera de casa contra el Brentford como un punto importante. Al mismo tiempo, subrayó que Dominic Calvert-Lewin está constantemente expuesto a los golpes y a la presión física de los defensas rivales.

La necesidad de repartir la carga en el campo

ixbt.com Según fuentes cercanas y análisis de expertos en fútbol, el delantero necesita socios que le ayuden a preservar su estado físico y mental. En opinión de Strachan, debería haber un centrocampista jugando en la posición de '10' o acercándose a él. Esto permitiría reducir a la mitad los golpes y choques que recibe el delantero principal.

Actualmente, la directiva y el cuerpo técnico del Leeds tienen la tarea de mantener la condición física del máximo goleador durante toda la temporada y gestionar correctamente su carga de trabajo. Si el equipo no logra resolver este problema, el riesgo de lesión de Calvert-Lewin podría aumentar, afectando los resultados generales.

Dominic Calvert-LewinLeedsPremier LeagueGordon StrachanFichajes de Fútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Argentina cancela su gira asiática y jugará tres partidos en casaArgentina cancela su gira asiática y jugará tres partidos en casaHoy, 12:12Bacary Sagna no considera a Kylian Mbappé ni a Harry Kane como favoritos para el Balón de Oro 2026Bacary Sagna no considera a Kylian Mbappé ni a Harry Kane como favoritos para el Balón de Oro 2026Hoy, 12:11¿Qué papel jugó Kylian Mbappé en los planes de fichajes del Chelsea?¿Qué papel jugó Kylian Mbappé en los planes de fichajes del Chelsea?Hoy, 11:39Carlo Ancelotti revela los planes de Brasil para el Mundial 2030Carlo Ancelotti revela los planes de Brasil para el Mundial 2030Hoy, 09:38Un jugador de críquet cerca de un récord tras correr 100 kmUn jugador de críquet cerca de un récord tras correr 100 kmHoy, 09:11Mahmud Mahamadjonov fichado por el Dinamo Majachkalá — Un nuevo trampolín hacia EuropaMahmud Mahamadjonov fichado por el Dinamo Majachkalá — Un nuevo trampolín hacia EuropaHoy, 05:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)