Una mujer británica de 35 años fallece en el monte Snowdon

Una mujer británicade 35 años falleció tras desplomarse y perder el conocimiento mientras descendía la montaña más alta de Gales.

Sophie Goodier-Bird descendía del monte Snowdon, cuyo nombre en galés es Yr Wyddfa cuando empezó a sentirse cada vez más agotada. Al acercarse al tramo final de su recorrido, se desplomó repentinamente y perdió el conocimiento.

Se alertó de inmediato a los servicios de emergencia. Los equipos de rescate llegaron al lugar e intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no fue posible salvar a Sophie.

En el tribunal, se informó que la causa probable preliminar de la muerte fue un golpe de calor provocado por el esfuerzo físico .

Sophie, quien trabajaba en el sector de la belleza en Birmingham, había emprendido la ruta hacia el Yr Wyddfa (Snowdon) pocos días después de cumplir 35 años.

Su fallecimiento fue registrado oficialmente durante la apertura de la investigación en el tribunal forense de Caernarfon. La forense Kate Robertson fue informada de que Sophie murió poco después de perder el conocimiento en la montaña.

La investigación ha sido aplazada para continuar más adelante. La audiencia judicial completa se llevará a cabo en una fecha posterior.

Se inicia una campaña de recaudación para su hijo de 12 años

Tras la muerte de Sophie, se organizó una campaña para apoyar a su hijo de 12 años .

El trágico incidente ocurrió el 10 de julio .

El Yr Wyddfa tiene una altura de más de 3 000 pies y cada año es visitado por más de 600 000 excursionistas .

Al mismo tiempo, la administración del Parque Nacional de Eryri advierte que no se debe subestimar el ascenso a la montaña. Los expertos señalan que las condiciones meteorológicas en la montaña pueden cambiar muy rápidamente.

Se recomienda a los excursionistas, especialmente en días calurosos, llevar suficiente comida y bebida .