Los Tesla Cybercab estarán equipados con tecnología Starlink V5

Tesla se prepara para introducir nuevas capacidades tecnológicas para su futuro robotaxi autónomo, el Cybercab. Según ixbt.com, estos vehículos futuristas estarán equipados directamente con el sistema de comunicación por satélite Starlink V5. Esta innovación reforzará la estabilidad del sistema de conducción autónoma del vehículo y ofrecerá a los pasajeros acceso a servicios de entretenimiento de alta calidad durante el viaje. Así lo informa Ixbt.com señala .

Cabe destacar que la integración de la comunicación por satélite garantiza un acceso a Internet ininterrumpido, incluso en zonas donde las redes celulares tradicionales son débiles o inexistentes. El CEO de la compañía, Elon Musk, destaca que esta tecnología permitirá a los pasajeros del Cybercab ver vídeos en formato 4K sin interrupciones durante el trayecto. Esto convertirá el habitáculo del vehículo en un cine personal móvil.

Actualizaciones técnicas y compacidad

El sistema Starlink V5, pieza central del proyecto, destaca por sus altas prestaciones técnicas. Según los datos, este terminal satelital puede alcanzar una velocidad de transferencia de datos superior a 375 Mbps. Al mismo tiempo, su consumo energético es de solo 35-50 vatios, lo que supone una reducción de casi el 50% respecto a los dispositivos de la generación anterior, los V4.

Los ingenieros también han logrado reducir significativamente las dimensiones de la antena de nueva generación. En concreto, el terminal es un 35% más compacto que el anterior y su peso se ha reducido en un 62%, pesando ahora solo 1,1 kilogramos. La instalación de equipos tan ligeros y compactos en la carrocería del vehículo es técnicamente mucho más cómoda.

Un paso hacia un futuro autónomo

La introducción del sistema Starlink se convierte en una parte esencial del concepto Cybercab. Este vehículo está diseñado para una conducción totalmente autónoma, sin volante ni pedales tradicionales. Tesla ya ha comenzado las pruebas de sus robotaxis en Austin, y los primeros viajes públicos están programados para el 4 de septiembre.

Según los expertos, la combinación de estas tecnologías podría cambiar radicalmente la cultura del uso de vehículos personales. Liberados de la tarea de conducir, los pasajeros podrán dedicar su tiempo al descanso o al trabajo. La seguridad también es un punto clave, y Tesla ha publicado recientemente vídeos que muestran las últimas pruebas del Cybercab.