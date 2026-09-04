«Aunque juegue hasta los 50, seguirá marcando»: Luka Modrić sobre Cristiano Ronaldo

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«Aunque juegue hasta los 50, seguirá marcando»: Luka Modrić sobre Cristiano Ronaldo

Acercándose cada vez más a un récord sin precedentes en la historia del fútbol mundial: alcanzar la cifra de 1000 goles en partidos oficiales a lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo ha sido elogiado por su antiguo compañero de equipo y reconocido centrocampista Luka Modrić. En una entrevista exclusiva concedida al prestigioso medio español AS la estrella croata habló abiertamente sobre el potencial fenomenal del goleador portugués de 41 años y el hecho de que solo le faltan 22 goles para alcanzar este gran récord.

«Un fenómeno y un verdadero monstruo»: a 22 pasos de la marca de los 1000

Modrić valoró positivamente los resultados y el estado de forma actual de su amigo, con quien compartió vestuario en el Real Madrid:

  • A 22 goles de entrar en la historia: Cristiano Ronaldo ha logrado marcar 978 goles en partidos oficiales hasta la fecha. Solo necesita 22 disparos certeros para registrar el récord de los 1000 goles, algo nunca visto en la historia del fútbol;

  • «No tengo dudas de que llegará a la meta»: «Cristiano es un jugador increíble, un fenómeno, un verdadero monstruo. No tengo ninguna duda de que logrará este objetivo. Todos sus logros, lo que sigue haciendo hoy y su entrega total en cada partido merecen una admiración infinita», subrayó Modrić;

  • «Tiene al menos un año más por delante»: Según Luka, el capitán del Al-Nassr tiene el tiempo suficiente y un estado de forma óptimo para conquistar este resultado muy pronto.

«Incluso a los 50 años»: recuerdos en Madrid y la voluntad de hierro de Ronaldo

Al hablar de la energía y determinación ilimitadas de Cristiano, el jugador croata destacó su fuerza interior inusual:

  • El valor de la época gloriosa en el Real: «Siempre le tendré un cariño especial por todo lo que logramos juntos en el Real. Le deseo que alcance esta meta lo antes posible», declara el centrocampista;

  • «No parará a los 50 años»: Modrić destacó la longevidad de la estrella portuguesa: «No sé cuánto tiempo más quiere jugar, pero incluso si quiere jugar hasta los 50 años, seguirá marcando goles»;

  • Carácter y confianza inquebrantable: El aspecto que más impresiona a Luka, más allá del instinto goleador de Ronaldo, es su carácter fuerte, su confianza inquebrantable en sí mismo y su determinación para superar cualquier dificultad.

Este récord de Ronaldo, de 41 años, que está reescribiendo las páginas más grandes de la historia del fútbol, ya es esperado con gran expectación por toda la comunidad futbolística mundial.

¿En su opinión, Cristiano Ronaldo ¿en qué mes y en qué torneo alcanzará la legendaria marca de los 1000 goles? ¿Cuál es el secreto para mantener un nivel y una eficacia tan altos a los 41 años? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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