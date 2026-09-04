Xiaomi presenta el smartphone Poco X8 Power con batería de 10 000 mAh y carga de 100 W

La marca Poco, perteneciente a Xiaomi, ha presentado oficialmente el nuevo smartphone Poco X8 Power en el mercado indio. Se espera que este dispositivo revolucione el mercado móvil gracias a su inmensa potencia y capacidades técnicas, ya que su característica principal es que está equipado con una batería de silicio-carbono de 10 000 mAh, manteniendo un grosor compacto. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, a pesar de la enorme capacidad de la batería, el grosor del cuerpo del smartphone es de solo 8,65 milímetros. Sin embargo, la batería ampliada ha afectado el peso del dispositivo: el Poco X8 Power pesa 229 gramos. A modo de comparación, el modelo anterior Poco X7 con una batería de 5500 mAh pesaba 190 gramos.

Pantalla y características principales

El nuevo gadget cuenta con una pantalla AMOLED plana de 6,83 pulgadas, que admite una resolución de 1,5K y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Además, la pantalla es compatible con las tecnologías HDR10+ y Dolby Vision, con un brillo máximo de 3500 nits. La seguridad de la pantalla está garantizada por el cristal protector Gorilla Glass Victus 2, que cuenta con la tecnología Wet Touch 2.0 para su uso con manos mojadas.

El dispositivo también puede actuar como una batería externa (powerbank), permitiendo cargar periféricos mediante cable a una velocidad de hasta 27 W. La batería en sí admite la tecnología de carga rápida HyperCharge de 100 W.

Rendimiento y detalles de la presentación

El procesador Snapdragon 6 Gen 5 ha sido elegido como base de la plataforma de hardware del Poco X8 Power. El smartphone está equipado con una cámara frontal de 32 megapíxeles de alta calidad, altavoces estéreo y un lector de huellas dactilares bajo la pantalla. Además, el cuerpo está totalmente protegido contra el polvo y la humedad según el estándar IP69K, y la cámara principal incluye dos sensores de 50 y 8 megapíxeles.

En cuanto al software, el nuevo producto funciona bajo HyperOS 3 basado en Android 16. El fabricante garantiza oficialmente cuatro actualizaciones importantes de Android y seis años de parches de seguridad para los usuarios.

En el mercado indio, el precio base del smartphone es de 36 000 rupias (unos 380 dólares), pero se aplica un descuento especial para los primeros compradores, reduciendo el precio a 33 000 rupias (350 dólares). Las ventas comenzarán el 11 de septiembre de este año a través de la plataforma Flipkart.