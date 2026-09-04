Revelan plan de robo de tecnología de Samsung durante un juicio

En Corea del Sur, un caso judicial relacionado con la apropiación de desarrollos del gigante tecnológico local Samsung por parte del fabricante chino de chips de memoria CXMT ha sumado nuevos detalles. Según documentos judiciales difundidos por NoCut News, los investigadores Project Hefei están examinando un documento secreto titulado. Este proyecto contenía un plan para obtener tecnologías DRAM, contratar a antiguos expertos coreanos y poner en marcha su propia producción rápidamente. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Según la fiscalía, este documento fue elaborado en agosto de 2016, apenas unos meses después de la fundación de CXMT. Según los datos de la investigación, ya en septiembre de ese mismo año, la empresa buscaba acceder a la base Process Recipe Plan (PRP) que contenía documentos tecnológicos detallados sobre la producción de DRAM de Samsung. Para octubre, se planeaba captar a los ingenieros clave del fabricante surcoreano.

Proceso tecnológico e intercambio de documentos

La acusación señala que los documentos PRP cubren unas 620 operaciones tecnológicas con información sobre equipos, consumibles y procesos de producción. Inicialmente, CXMT intentó replicar el proceso tecnológico de 18 nm basándose en la experiencia de antiguos empleados de Samsung, pero no fue suficiente. Tras obtener los documentos internos, la empresa desarrolló su propio plan de producción con proveedores y modelos de equipos específicos.

Asimismo, la fiscalía sostiene que los documentos fueron distribuidos entre especialistas que trabajaron anteriormente en Samsung. Se descubrió que los materiales conservaban marcas y comentarios internos típicos de los documentos corporativos de la empresa surcoreana. En este caso, un antiguo investigador de Samsung, apellidado Chon, se convirtió en uno de los testigos clave. Anteriormente, fue condenado a siete años de prisión por copiar manualmente partes de documentos tecnológicos antes de unirse a CXMT.

Competencia industrial y desarrollo del juicio

El juicio por estas filtraciones tecnológicas se lleva a cabo en Corea del Sur desde 2024 y ya ha resultado en varias sentencias condenatorias. El caso atrae especial atención debido al rápido crecimiento de la empresa china CXMT. Fundada en 2016 en Hefei, China, la empresa dominó rápidamente la producción de memoria DDR4 y hoy es uno de los principales competidores de gigantes globales como Samsung, SK hynix y Micron.

Cabe destacar que el Project Hefei, el volumen de tecnologías transferidas y todas las reclamaciones sobre los daños estimados a Samsung son, por ahora, solo la postura de la fiscalía surcoreana y parte de los documentos judiciales en curso. El veredicto final del tribunal sobre estos episodios aún no se ha dictado.