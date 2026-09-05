Las sondas « Voyager » se toparon con un « muro de plasma » de 50 000 grados: ¿qué sorprendió a los científicos?

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Las sondas « Voyager » se toparon con un « muro de plasma » de 50 000 grados: ¿qué sorprendió a los científicos?

Lanzadas hace casi medio siglo, las legendarias sondas espaciales de la NASA «Voyager-1» y «Voyager-2» registraron un fenómeno inesperado en los confines del sistema solar. Según el influyente portal científico iflscience.com las sondas de investigación encontraron, en el umbral del espacio interestelar, una temperatura increíble dos veces mayor de lo esperado, que oscilaba entre los 30 000 y 50 000 Kelvin (casi igual en la escala Celsius).

La colisión entre la heliopausa y el espacio interestelar

Se están produciendo procesos complejos en la frontera donde el viento solar y el medio interestelar chocan:

  • ¿Qué es un «muro de plasma»?: No es una barrera sólida, sino una zona de transición llamada heliopausa, donde el flujo de partículas cargadas emitidas por el Sol (la heliosfera) colisiona con el medio interestelar;

  • Mucho más caliente de lo esperado: Los cálculos teóricos indicaban que la temperatura más allá de esta frontera estaría entre 15 000 y 30 000 Kelvin. Sin embargo, los 30 000 a 50 000 grados registrados por los instrumentos de la «Voyager-2» cambiaron por completo las hipótesis científicas;

  • Zona de transición y cambio brusco: En el umbral de la heliopausa existe una zona de amortiguación única con una anchura de 1,5 unidades astronómicas (mayor que la distancia entre la Tierra y el Sol). Allí, el flujo de plasma se ralentiza, la temperatura aumenta y su densidad cambia drásticamente en menos de un día.

¿Por qué los aparatos no se quemaron a 50 000 grados? El enigma de la física

El hecho de que las sondas espaciales no se dañaran ni se derritieran a una temperatura tan extrema se explica por las leyes de la física fundamental:

  • Temperatura y diferencia de calor: En las condiciones del espacio abierto, una temperatura alta no significa un efecto térmico habitual, sino una energía cinética de movimiento excepcionalmente alta de las partículas individuales;

  • Rareza de las partículas: Como el plasma interestelar es extremadamente raro y disperso, el número de partículas presentes no es suficiente para transferir calor real al cuerpo del aparato;

  • Vuelo sin obstáculos: Precisamente gracias a este inmenso vacío, las sondas «Voyager» atravesaron esta «barrera de fuego» sin daños, continuando su viaje sin problemas.

Una misión de medio siglo: hacia nuevos descubrimientos

Estos aparatos históricos siguen enviando señales científicas importantes desde regiones aún desconocidas para la humanidad:

  • Hito histórico: La «Voyager-1» cruzó esta frontera en 2012 y la «Voyager-2» en 2018, convirtiéndose en los primeros objetos creados por el hombre en alcanzar el espacio interestelar;

  • Campo magnético inesperado: La «Voyager-2» descubrió que la dirección del campo magnético en el espacio interestelar es casi idéntica a la de la zona interior dominada por el Sol, lo que se convirtió en otro enigma para los especialistas;

  • Datos continuos: Hoy en día, las sondas siguen enviando a la Tierra datos científicos invaluables sobre la densidad del plasma interestelar y los parámetros del medio galáctico abierto.

¿No crees que la transmisión de datos desde las profundidades del cosmos por parte de aparatos creados en los años 70 y operativos durante casi medio siglo es la cumbre de la ingeniería humana? ¿Qué otros misterios sorprendentes nos esperan fuera del sistema solar? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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