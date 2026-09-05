Un inesperado y absurdo incidente de ciberseguridad en la Policía Nacional de Ucrania ha sacudido toda la red. Tras caer una agente de policía en un falso descuento para un salón de belleza en redes sociales, los hackers obtuvieron acceso total al sistema de seguridad interna. Como resultado, se filtraron documentos estadísticos confidenciales sobre el alcance de la movilización durante los 7 meses de 2026, informes de los comisariados militares (TSK) y redadas callejeras.

«La trampa del salón de belleza»: ¿Cómo obtuvieron los hackers el secreto de Estado?

La obtención de información confidencial no fue un ataque técnico complejo, sino el resultado de un error humano y una maniobra de phishing:

3 visitas gratis: Se localizó a una agente de policía en redes sociales y se le envió un enlace falso que supuestamente ofrecía «3 manicuras gratis» en un salón de belleza famoso;

Bases de datos internas abiertas: Una vez que la agente cayó en la trampa a través del enlace, los hackers se conectaron al Departamento de Seguridad Interna de la Policía Nacional, al sistema «Zapit» de antecedentes penales y a los ordenadores de trabajo de los empleados;

Cámaras en las salas de reuniones: Incluso las cámaras de vigilancia y micrófonos de las salas donde se celebran reuniones de mando fueron controlados, permitiendo escuchar sesiones informativas sobre ataques con misiles y bajas.

Base de 1,4 millones y redadas callejeras: las cifras reales de la movilización

La tabla de documentos oficiales publicados muestra el alcance de las acciones llevadas a cabo en Ucrania durante los siete meses de 2026:

1,4 millones de ciudadanos bajo control: La base del registro único de cuentas contiene un total de 1 409 688 registros de personas;

228 mil ciudadanos detenidos: En total, a través de grupos de notificación y puntos de control, 228 626 hombres fueron detenidos y enviados a la Comisión Médico-Militar (VLK);

174 mil exámenes médicos: De los detenidos, 174 120 fueron declarados aptos tras el examen médico;

170 mil personas hacia el frente: De los que pasaron el examen, 102 548 fueron movilizados por la fuerza, 69 525 fueron registrados como «voluntarios», enviando a más de 170 mil personas al frente;

148 mil citaciones: Desde principios de año, se han entregado personalmente un total de 148 550 citaciones (povestka) a los ciudadanos.

Diferencias regionales: cacerías callejeras y voluntarios

Los documentos revelan disparidades marcadas entre las regiones de Ucrania:

Máxima movilización forzosa: La mayor tasa de detenciones callejeras se registró en Dnipropetrovsk (13 mil), la región y ciudad de Kiev (más de 16 mil en total) y la región de Odesa (9 mil);

El fenómeno de Leópolis: En la región de Leópolis, al oeste del país, la tasa de detenciones en la calle es la más baja, pero el número de voluntarios que acudieron por voluntad propia es el más alto (más de 4 mil);

Falta de entusiasmo: En las regiones cercanas al frente sur y en la región de Odesa, el número de voluntarios que se unen al ejército es el más bajo.

En su opinión, ¿el hecho de que sistemas críticos de seguridad nacional y secretos militares sean vulnerados por un simple servicio gratuito demuestra la fragilidad de la ciberseguridad moderna? ¿Qué piensa sobre estas tragedias causadas por no seguir la higiene digital? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!